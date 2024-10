León Benavente / Nueva sinfonía sobre el caos

¿Se seguirá diciendo en la radio, de cualquier artista, en cualquier momento de su carrera, que «vuelve con más fuerza que nunca»? Este latiguillo tan siglo XX valdría divinamente para describir el quinto álbum de León Benavente, que inician era. Ya fuera de Warner, después de que alguien no supiera vender las bondades de ‘ERA’, han creado un sello propio llamado «La Aventura» porque aseguran que esta es «probablemente» su mejor canción. Colaboran también con el equipo creativo de GOZZ Records, el sello de Zahara, lo que seguramente les ha llevado a enviar a la prensa un laberinto de bolas para promocionar el single ‘La aventura’ y -mejor aún- un sobre sin nada dentro para promocionar el single ‘Nada’.

Quiero decir que León Benavente vuelven con ganas e imaginación. Sus canciones hablan de estar cansado, a veces, pero el grupo siempre encuentra las fuerzas para erguirse furioso y reivindicar su valía, su pertinencia en este mundo loco, todo lo que les queda por hacer. Y una de esas cosas era dejarse producir por un tercero, en este caso Martí Perarnau IV, que ya lejos -muy lejos- de Mucho, últimamente se ha convertido en un experto en tecnazo.

Con un bombo de tecnazo comienza esta ‘Nueva sinfonía sobre el caos’ que se compone de 10 canciones, entre las cuales lo único parecido a una balada (ambient) es la última pista. Las producciones son tan agitadas como ‘En el festín’, conservando algún poso post-punk en ‘Nada’, o de la música disco en ‘Qué cruel’. Precisamente han elegido al también miembro de juno_ por su experiencia tanto en el mundo del rock como en el mundo de la electrónica. Las referencias a los tiempos de Chemical Brothers, por ejemplo remezclando a Primal Scream, continúan siendo inevitables.

Las letras son, en cambio, 100% León Benavente, con un buen puñado de reflexiones sobre el mundo que nos rodea, que tienen que calar entre el público, si es que el público sigue teniendo algún tipo de conciencia sobre el absurdo de nuestro presente: sangre en las venas. «Cada vez tengo más claro que un teléfono apagado es lo mejor para ser feliz», plantea una canción sobre pasarse «de moda». Preocupación que aparece en muchas de las letras de ‘Nueva sinfonía sobre el caos’, quizá porque Abraham Boba cumplirá en junio 50 años. En una frase pide «la juventud eterna». Aunque solo «quizá».

Muchas de esas letras se debaten entre salir y no salir, entre seguir y tirar la toalla, dejando líneas de lo más tierno en su contradicción. Ahora tienen un tema llamado ‘Baile existencialista’, pero el álbum es básicamente divertido. La central ‘A la moda’ pasa de decir «Y si dejo de gustarte, y si ahora no te gusto, ¿qué te puedo decir? ¡Que te jodan!» a «Hacerse invisible no tiene ni puta gracia, así que haré lo que me pidas, haré lo que demandes para estar a la moda»… solo para luego concluir «Vete y déjame en paz, he perdido mucho tiempo demostrando todo mi talento. Es lo clásico contra lo fugaz». Una línea en sintonía con la de ‘Úsame / Tírame’, que podría ser una canción de amor, o sobre las playlists de cada viernes.

Con «más picos y valles que el Tour de Francia», como dicen en cierta ocasión, como su carrera dentro y fuera de León Benavente, el grupo pasa resacas (‘Nada’) y las supera («¡No me arrepiento, no me arrepiento!» en ‘La aventura’). Lo mejor de ‘Nueva sinfonía sobre el caos’, por encima incluso de su talante melódico, y de su efectiva producción, es su retrato de la realidad de 2024. La voz cazallera de Cristina Martínez de El Columpio Asesino en ‘Qué cruel’ parece haber nacido para preguntarse por la droga «legal» que nos hace perdernos en fantasías. «¿Cómo hemos pasado de algo auténtico a algo completamente artificial?», implora, indignada.

León Benavente terminan el disco con una especie de secuela de ‘Nada’. Si en esta no les apetecía ver pelis, ni series, en ‘Gerry’ ven la desértica película de Gus Van Sant, difícil pero llena de simbología, «por tercera vez». Escuchan a Brian Eno. Oyen a los vecinos «follar sin parar». Es una de las pocas canciones de ‘Nueva sinfonía sobre el caos’ que parece hablar de amor: «Sé que ya no piensas en mí, que el tiempo me ha empezado a borrar. Pero mira, lo que cuenta es que sigo aquí». O no, quizá sea una canción de afirmación frente a la deriva de las bandas de su generación, la de El Columpio Asesino, por ejemplo. En el final de ‘Gerry’, uno de los Gerrys decidía dejar atrás su pasado para seguir adelante de manera drástica y determinada. Es la gran apuesta de León Benavente.