El Columpio Asesino: «España entierra muy bien»

En el Anuario 2022, nos preguntábamos si, tras la pandemia y con el surgimiento de nuevos artistas a diario, estábamos ante el fin del indie. Nuestra compañera Mireia Pería realizaba entonces un estupendo reportaje con entrevistas que hoy recuperamos online. Tan solo dos meses después, en febrero de 2023, El Columpio Asesino anunciaban su separación. Los autores de ‘Toro’ están ya inmersos en una larga gira de despedida. Para explicar sus razones, Albaro Arizaleta y Cristina Martínez visitan nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO. También para recordar los «highlights» de su carrera.

El Columpio Asesino ya barajaron separarse durante los 6 años que pasaron entre ‘Ballenas muertas en San Sebastián‘ y ‘Ataque celeste‘. Llegaron a incluirlos en un listado de bandas posiblemente separadas «a la francesa» realizado por JENESAISPOP. Allí estaban también Ellos, Mendetz, Manos de Topo, Klaus & Kinski, Dolores, Juventud Juché y más gente que no volvió. Poco imaginábamos entonces que ‘Ataque celeste’ sería en 2020 uno de sus mejores álbumes.

Porque efectivamente, El Columpio Asesino sí volvieron en 2020… solo que justo un par de semanas antes de que la pandemia nos encerrara en casa durante meses, impidiendo que macrofestivales y grandes conciertos se celebraran con normalidad hasta mucho después. Albaro Arizaleta cree ahora que «la pandemia aceleró el proceso» de algo que ya les había rondado la cabeza durante un tiempo. «Sí que es verdad que después de la pandemia, se ha acelerado. También se ha acelerado el proceso de un cambio generacional en cuanto a escena, sonido, público. Antes sentías el foco sobre ti y ya está girando hacia otro lado. Es normal. Esto va de que entran unos grupos y salen otros. Nosotros teníamos la sensación de que nuestra etapa estaba acabando y viene otra muy fuerte. Son muchas cosas… Al final dices que todo tiene un principio y un fin (aunque) nos cueste mucho aceptar eso. Es así de sencillo. Todos en nuestra vida personal, notamos cuándo algo se ha acabado».

El grupo nos cuenta que algunas personas de su entorno han tratado de disuadirles en su decisión de separarse, pues además cuando acaben esta gira de salas y festivales, no tienen un plan B: «Nos hemos quedado con una mano delante y otra detrás. Mucha gente colega nos ha dicho: «no os separéis. Hay maneras de sacar adelante a un grupo cuando está catatónico. Pilláis un productor, le dais cuatro notas y os hace un disco. Hay recursos para levantar a un grupo zombi»».

Sin embargo, el grupo es tajante con su decisión, y se están dando verdaderos baños de masas en una gira que ha colgado varios carteles de sold out, por ejemplo en Pamplona, Bilbao, Donosti o Toledo. «España entierra muy bien», bromea Albaro sobre este cambio de tornas.

Cristina Martínez recuerda que no siempre la experiencia ha sido agradable, sobre todo en festivales: «Es trabajo, yo salía al escenario, hacía mi papel, y me marchaba. Había días que me iba súper contenta y días que me iba diciendo «me cago en mis muelas». De repente tienes 2000 personas mirándote como un plato, que no reaccionan, ni fu ni fa o dicen «esto qué es». Pero es parte del negocio. De ti como música. A veces es la hostia y a veces no es tan la hostia, como cualquier trabajo. Tienes que convivir con ello. Sí que es muy cansado. Te pegas unas palizas del ocho». En otro momento del podcast, sí relata con emoción lo que aún siente cuando salta al escenario mientras suenan los primeros acordes de ‘Babel’.

Coincide Albaro con su experiencia agridulce: «Somos una banda que ha tenido éxito, sí y no, no y sí. Tienes que estar en los festivales, porque tienes que estar. Seguíamos haciendo salas porque vivíamos de hacer salas. Hay bandas que ni las hacen. Los festis… pues bueno… a veces te quedabas un poco así viendo la reacción del público». Eso sí, se muestra plenamente orgulloso de todos los discos de El Columpio Asesino, de los que se declara «fan» él mismo. «No reniego de nada de lo que hemos hecho». Todo eso a pesar de que en su sello de 2014, Mushroom Pillow, no gustó demasiado ‘Ballenas en San Sebastián’.

En la última parte del podcast, el grupo escoge algunas de sus joyas perdidas favoritas de su discografía, como ‘Pez en la ola’ o ‘Ye Ye Yee’, y se enfrenta a una entrevista borde que nos contestó en su momento a propósito de ‘Babel’. Os dejamos una vez más con las fechas de su gira:

14 sept. · BILBAO · Kafe Antzokia ENTRADAS AGOTADAS

15 sept. · BILBAO · Kafe Antzokia ENTRADAS AGOTADAS

16 sept. · DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN · Intxaurrondo K.E. ENTRADAS AGOTADAS

6 oct. · VALENCIA · Sala Repvblicca

7 oct. · ALICANTE · Sala Magma

—

20 oct. · MÁLAGA · Sala París 15

21 oct. · MURCIA · Sala Mamba

27 oct. · ZARAGOZA · Sala Oasis ÚLTIMAS ENTRADAS

28 oct. · BARCELONA · Sala Razzmatazz ÚLTIMAS ENTRADAS

10 nov. · SANTANDER · Escenario Santander

11 nov. · VITORIA – GASTEIZ · Jimmy Jazz ENTRADAS AGOTADAS

17 nov. · GRANADA · Teatro CajaGranada

18 nov. · SEVILLA · Sala Custom

1 dic. · VALLADOLID · Sala Lava

2 dic. · TOLEDO · Círculo de Arte ENTRADAS AGOTADAS

8 dic. · GIJÓN · Teatro Albéniz (Aniversario Plaza)

9 dic. · SANTIAGO DE COMPOSTELA · Sala Capitol ÚLTIMAS ENTRADAS

28 dic. · PAMPLONA / IRUÑA · Zentral (Santaspascuas) ENTRADAS AGOTADAS

29 dic. · PAMPLONA / IRUÑA · Zentral (Santaspascuas) ENTRADAS AGOTADAS