El Columpio Asesino / Ataque celeste

Grata sorpresa la que da El Columpio Asesino con ‘Ataque celeste’. En primer lugar para sus seguidores, pues en un momento dado los dimos por desaparecidos: el grupo navarro está reconociendo en las entrevistas promocionales que ha llegado a considerar su final. “Hemos estado tomando pastillas porque hemos tenido momentos muy jodidos”, decían recientemente en Mondosonoro. Así que su regreso es una gran nueva para esa gente que lo dio y lo sigue dando todo con ‘Toro’, desde la muchachada festivalera hasta Alaska.

Pero es que además ‘Ataque celeste’ es una buena noticia para todos aquellos a quienes la rima de “noche” con “reproche” solo daba ganas de escuchar ‘Derroche’ de Ana Belén, otra canción sobre una “noche a la que se le fue la mano”, pero que no necesitaba Berlín para recrearse en su vicio. El Columpio Asesino siguen sonando a El Columpio Asesino en la continuación de ‘Ballenas muertas en San Sebastián‘, y eso es muy perceptible en el uso aún de letras sórdidas, fraseos secos y algún ritmo kraut; pero no han temido acercarse al pop en las que son algunas de las mejores composiciones de su carrera.

Principalmente estoy hablando de ‘Preparada’, el segundo single oficial del álbum tras ‘Huir’, que era una canción sobre crapulismo próxima al sonido LCD Soundsystem y por tanto no tan lejana de sus estándares. Pero ‘Preparada’ es una bomba de relojería: contiene un bajo de disco setentero casi hortera, varias frases para el recuerdo y una estructura in crescendo en sintonía con la intención incendiaria de la letra, que no es otra que alzarse contra alguien que nos ha hecho sufrir. “Lanzaré cerillas al sofá / regándolo bien antes con alcohol”, canta Cristina Martínez con la tranquilidad de quien masca chicle. El Columpio Asesino mantienen las imágenes violentas, pero revestirlas de azúcar les sienta tan bien como el amarillo chillón a Tarantino, y el bikini a las ‘Spring Breakers‘. Ya lo dice la propia canción cuando va a acabar: “Para empezar de nuevo hay que morir”.

A continuación, el tercer single ‘Sirenas de mediodía’ también es un gran tema, uno de los que pueden gustar a sus seguidores de siempre, gracias a lo tremebundo de sus beats, pero con giros excitantes. Martínez engancha con frases decadentes como “no tengo remedio, a tus brazos vuelvo una vez más / al rincón de níquel y al Prozac” o “no sé cuántas veces tiré tus putas llaves a un volcán”; borda el estribillo “es mediodía y ya me sobra la otra mitad”; y todo va confluyendo en una segunda parte que va a ser una gozada disfrutar en vivo. Uno de los trabajos más certeros del productor Daniel Ulecia, también teclista y bajista.

En contraste, ‘Lechuzas, cuters y somníferos’, entonada por Albaro Arizaleta, es una composición literalmente perdida en su propia erección, y la final, titular y más o menos instrumental ‘Ataque celeste’, un vago intento de construir su propio ‘Tutti Frutti‘. En cambio, sí hay que romper una lanza en favor de las “baladas”. ‘Mi general’ es una producción a medio camino entre Junior Boys y Depeche Mode que no quiero averiguar si es una parodia de la ultraderecha o una reivindicación sadomaso (“con tu viejo uniforme y tus maneras fascistas / me sometes y desbordas siempre sin negociar”). Y ‘Siempre estás tú’ parece dedicarse a una persona que debemos dejar atrás, resultando una de sus composiciones más poéticas: tiene mérito que casi logren hacernos llorar en el penúltimo tramo del álbum con lo que ha salido por esa boca. Solo pueden saber a poco estas 8 pistas, casi una por año de ausencia, a aquellos a quienes “siempre les gustaron largas” sin preguntar por el grosor. Lo bueno es que dos décadas después de su formación, el grupo aún sabe cómo embestir con brío, ambigüedad y contradicciones. En ‘Tu último relato’ aseguran que “toda huida hace delante siempre conduce a un precipicio” y les ha pasado justo lo contrario.

