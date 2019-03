¿Se han separado estos 10 grupos españoles?

Recientemente Julia de Castro (vocalista de De la Puríssima), cuando presentaba la gala de los Premios MIN, lamentaba la separación de varias bandas españolas. Hacía especial hincapié en Las Bistecs, de las que recitaba incluso una letra, la de ‘Problemas’ por su valor social, pero también recordaba que Hola a todo el mundo también se habían separado, por no hablar de nudozurdo o Delorean. En este artículo nos preguntamos por una serie de grupos que, a diferencia de los anteriores, no realizaron un comunicado alto y claro de separación, pero de los que hace mucho tiempo que no sabemos nada o casi nada. Unos sabemos que se han separado. Otros lo desmienten. Alguno incluso está en activo.

Ellos se han separado

Hace 5 años que Ellos publicaban el que ha terminado resultando su último disco, ‘Pop cabrón‘. Desde entonces Guille Mostaza se ha centrado en la grabación y producción para otros artistas a través de sus estudios de Alamo Shock y aunque nunca se emitió comunicado alguno por parte del que era uno de los grupos de pop sin complejos más queridos por el público del país, lo cierto es que poco a poco reconocieron que sí, que se habían separado. Santi Capote decía en una entrevista de 2016 que se había mudado a Barcelona y que estaba centrado en su proyecto en solitario. “De momento Ellos está aparcado”, indicaba entonces. Un año después, Guille Mostaza decía lo mismo en otra entrevista: “Ambas partes lo damos por finiquitado. Mi excompañero se ha ido a Barcelona con su mujer a abrir una pizzería con muy buena pinta, está empezando a hacer canciones y a cantar, que es lo que él quería. Yo siempre le animé a que cantase, compusiese y escribiera canciones así que me alegro de que por fin se haya animado a hacerlo, ojalá le vaya tan bien como nos fue en Ellos”.



El parón de Klaus & Kinski fue definitivo

El último disco de Klaus & Kinski salía al mercado en 2012 y en junio de 2013 veíamos a Marina Gómez en un concierto anunciar que lo dejaban: “Esto de vivir de la música es muy bonito, cuando se puede vivir exclusivamente de ello, que no es nuestro caso. Cantar, ir de gira, grabar discos es fantástico, pero también hay un lado que no es tan agradable. Sé que no le gustas a todo el mundo, pero es muy feo que haya gente que diga cosas horribles de ti en sitios como Twitter y que encima te etiquete para que lo veas. Por eso os quiero decir que esta es la última vez que me veréis así”. En aquel momento quedaba una puerta abierta a que el grupo volviera a actuar en directo o volviera de alguna forma. Sin embargo, la ruptura personal entre ella y Alejandro Martínez, único autor de la banda, producía que el grupo dejara de existir definitivamente. Ahora él publica música bajo el nombre de Alexanderplatz y ella ejerce muy ocasionalmente como DJ.



Sin novedades de Astrud

Incluso puede ser raro que alguien espere novedades de Astrud ahora mismo, pero repasemos algunos hechos. Cuando el dúo fichaba por Elefant para una revisión de su catálogo con un par de temas nuevos, en 2010, Manolo hablaba de un disco ya pensado que jamás llegó: “Esas cosas si las cuentas, luego no salen, pero bueno. Tengo pensado un disco de diez canciones, cada una de su padre y su madre, sin hilo conductor, unas lentas y otras rápidas, unas de unos temas y otras de otros, como hemos hecho siempre”. Incluso hablaba de un “acuerdo verbal” con Elefant para editarlo. “Aún no hemos firmado nada, pero sin duda firmaremos algo, sí. Espero que sí”. Varios años después, en 2013, Manolo recalcaba en otra entrevista que volvería en algún momento a cantar y grabar canciones pero que no sería pronto. Quien le siga por Twitter sabrá que, 6 años después, tampoco tiene mucha pinta de que vaya a ser en un momento cercano y desde Austrohúngaro nos indican lo mismo, confirmando que el dúo “dejó de hacer música como Astrud sin la necesidad de hacer un comunicado”.



Mendetz niegan haberse separado

Mendetz no sacan disco desde 2011, cuando publicaban ‘Silly Symphonies‘. A los autores de ‘Souvenir‘ la era streaming no les ha olvidado del todo pese a que no actualizan Facebook desde 2016, y ‘Futuresex’ acumula más de 1 millón de reproducciones en Spotify. Pese a lo mal que pintan las cosas, su líder Stefano Maccarrone nos desmiente vía mail que Mendetz se hayan separado: “No nos hemos separado ni mucho menos… Vamos quedando para hacer música, intentando compatibilizarlo con otras actividades y apuestas personales. Estamos componiendo pero sin presión. Cuando tengamos algo que nos guste mucho, lo sacaremos seguro”.



Manos de Topo sí anunciaron separación pero siguen actualizando redes

Han pasado 3 años desde el último show de Manos de Topo, y en su caso sí que llegaron a hacer un evento de despedida. Lo que pasa es que aquel concierto de despedida parecía una de las bromas del grupo, pues apenas se publicitó y de hecho su Facebook se ha seguido actualizando. Por ejemplo para apoyar a La Estrella de David, como si este fuera su heredero particular de alguna forma. Esto nos cuenta Alejandro Marzoa: “Manos de Topo está de parón indefinido, aunque también se puede decir que sí que lo hemos dejado. Lo que no es del todo exacto es que nos fuéramos sin decir adiós. En 2016 montamos un último show al que llamamos “Un cerebro repleto de recuerdos inútiles”. En la recta final del show, explicábamos a los/as presentes que este sería nuestro último concierto. Preferimos despedirnos de nuestros/as fieles sin grandes alardes y de un modo más íntimo y familiar. Lo mejor fue cuando los diferentes programadores de las diferentes ciudades nos preguntaban compungidos si eso era cierto o una de nuestras bromas, ya que creían que los bolos se podrían haber promocionado con mayor fuerza aprovechando la despedida”.



Corazón se separaron hace años

El dúo formado por Carlos López Bernabéu y Nando Quesada sacó dos discos estupendos en Elefant, bajo la producción del siempre acertado Ibon Errazkin. Hubo tiempo de que sacaran algún tema suelto después, pero desde ‘Me quiero casar contigo’ en 2011, que contenía 3 cortes, no hubo más lanzamientos. Peor aún, ha salido otro proyecto llamado Corazón y su página de Spotify es una verdadera zorrera. Nando Quesada nos confirma la mala noticia: “Hace ya mucho que nos separamos. Carlos dice que en un futuro quiere que volver a hacer el grupo pero con un sobrino o primo mío, que es muy de grupo kinki. Él ahora hace cerámica y yo soy psicólogo”.



Dolores se separaron hace años

El grupo liderado por Teresa Cobo tuvo la ocurrencia de lanzar un álbum llamado ‘Disco póstumo‘ en 2011. Algo así como lo que les pasaba a Alma-X con el que era su único álbum. En ‘Disco póstumo’ estaban contenidos temas con el potencial de ‘Cortafuegos’ o ‘Cocodrilos de marfil’, pero la banda decidió no seguir adelante. Cobo montó un exitoso blog sobre uñas y en una entrevista con 20 Minutos al respecto de finales de 2013 hablaba sobre Dolores ya en pasado: “estuve en un par de grupos ­–el último, Dolores–, y ahora estoy pensando en hacer algo por mi cuenta. Pincho música en algunos locales de vez en cuando”.



La Débil se separaron hace años

Desde Torrijos, en 2012 La Débil nos conquistaban definitivamente con un disco llamado ‘Sángrala‘ que cosechaba críticas excelentes, ya solo por el corte titular. Antes habían editado dos lanzamientos llamados ‘Suicidio español’ (2008) y ‘Lucha perro’ (2010), pero lamentablemente no ha habido más noticias de la banda en este tiempo. Desde el que era su sello Everlasting nos confirman que el grupo se separó hace alrededor de 4 años.



Juventud Juché está en stand-by solo momentáneamente

Ahora que tanto se habla del sello Sonido Muchacho tras el éxito de Carolina Durante, las nominaciones a los PREMIOS MIN y al Premio Ruido de La Plata, el fichaje de Los Nikis y Airbag, entre otros lanzamientos de Kokoshca o Mujeres; es inevitable preguntarse dónde está el que fuera uno de los grupos más emblemáticos del sello. Desde Sonido Muchacho, nos indican que “no han parado oficialmente”, si bien es cierto que su cantante se ha mudado a Copenhague y que su estancia en la ciudad se ha dilatado más de lo esperado, por lo que su regreso no parece tampoco inminente. El Facebook del grupo no se actualiza desde 2017, su último lanzamiento es de 2016.



El Columpio Asesino van a su ritmo

No recuerdo cuándo fue la primera vez que oí un rumor de que El Columpio Asesino se iban a separar, pero lo cierto es que han pasado 5 años desde que publicaron ‘Ballenas muertas en San Sebastián’. Aun así, los autores de ‘Toro’ son el único grupo de la lista con alguna fecha prevista en concierto para este año, por ejemplo en Cooltural Fest. Eso sí, de nuevo disco, ni rastro. Desde su sello Mushroom nos indican que están “trabajando desde hace tiempo en canciones”, y que tienen “cosas casi terminadas” pero que el proceso está siendo “lento”.