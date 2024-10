La carrera de Alcalá Norte ha estado desde su inicio curiosamente entrelazada con la de ‘Cuéntame cómo pasó‘, la serie más longeva de la historia de la televisión española. No solo el imaginario de Alcalá Norte se mira en el espejo de una España antigua, en concreto del Madrid de la época, hasta el punto de que su gran himno, ‘La vida cañón‘, se inspira en una revista de los años 30 y, de hecho, también en ‘Cuéntame’, sino que los propios integrantes dicen ser aficionados de la serie hasta la obsesión. Han visto casi todas sus temporadas varias veces y se saben la serie de memoria. Así lo ratifica Jaime Barbosa, batería de Alcalá Norte, que, en una nueva edición de «Meister of the Week» comisariada por Jägermusic, desentraña su interés por la ficción histórica protagonizada por Antonio y Merche que cautivó a todo el país durante dos décadas, desde su estreno en 2001 hasta su final solo el año pasado. Os recordamos que ‘La gira cañón‘ continúa este mes de octubre.

¿Por qué habéis decidido hablar de ‘Cuéntame’?

Es mi serie favorita, la llevo viendo toda la vida y cuando nos propusisteis esto me pareció divertido hacer un cuestionario sobre la serie. Poco se habla del Cuéntame.

¿En qué momento de vuestra vida os empieza a interesar ‘Cuéntame’? ¿Compartís este interés con más compañeros del grupo o es un interés de solo la mitad de los miembros?

Tengo recuerdo desde siempre de verla. la serie se iba a estrenar el 11 de septiembre de 2001 pero, por cositas que pasaron ese día, se pasó a dos días después y ahí empezó la magia.

Yo creo que Pablo y yo somos a los que más nos flipa. A Juampi también le molaba, pero quizá lo mío es lo más enfermizo, tengo hasta el libro precuela que sacaron, ‘Toda una vida’. Por cierto, todo lo que se narraba en ese libro se lo fueron pasando por el forro con el paso de las temporadas.

¿Algún episodio o trama que os marcara especialmente la vida? ¿Y vuestro episodio favorito?

Uff, es jodido elegir, hay muchas tramas muy buenas, sobre todo en las primeras temporadas, como ‘Construcciones Nueva York’, cuando Antonio Alcántara juega al chiribito, y apuesta su casa, a la Herminia y a Carlitos. También me gusta mucho cuando Toni empieza a meterse en política al entrar en la universidad y le acaban deteniendo. En fin, es complicado elegir.

Capítulos memorables hay muchísimos, pero ahora se me viene a la mente uno que me gusta mucho, el capítulo 6 de la quinta temporada, cuando Antonio viaja a la URSS con don Pablo porque tienen un negocio de importación. En este capítulo se cuenta la historia de muchos niños del bando republicano que durante la guerra civil fueron enviados a la URRS, mediante un personaje que Antonio conoce al viajar a Rusia.

Luego hay capítulos con magia y fantasía, como el que Antonio y Desiderio Quijo (mi personaje favorito de la historia del Cuéntame), son rescatados por los reyes magos en un camión volviendo de Rascafría en Navidad, o en el que surge el milagro de San Genaro, ya que Tinín (Enrique San francisco) y Cerván (Tony Leblanc), mientras están de cogorza, dejan la imagen del santo en el descampado, y al día siguiente brota un manantial, y de esa manera consiguen que se desvíen las obras de la M30 del barrio. Pura magia ibérica, chico.

¿Qué dice la familia Alcántara de cómo era la España post-franquista y de su incipiente democracia?

Creo que, como muchas otras personas, la familia Alcántara ve con buenos ojos el proceso que hubo hacia la democracia, razonando que quizá se pudo hacer mejor, pero que se hizo lo que se pudo.

En uno de los capítulos que ocurren durante la muerte de Franco, y los días posteriores, Mercedes y Antonio deciden ir la cola del Palacio de Oriente, al velatorio de Franco. En ese momento, aparecen diferentes personajes que están en la cola y, desde luego, no todos están ahí por ser seguidores del régimen, muchos están solo por la curiosidad de ver a Franco en persona, después de verle cuarenta años en la tele; otros para ver que realmente está bien muerto, otros por viejas promesas a sus familiares que fueron reprimidos por el dictador y otros, por supuesto, por ser seguidores.

En el caso de Mercedes y Antonio, en la escena final del capítulo, deciden salirse de la cola, y que le den por culo a Franco, mientras, desde lejos, Carlos Alcántara les observa sin que ellos lo sepan. La pareja observa en silencio su alrededor, con caras entre esperanzadoras y de miedo, mientras suena de fondo el tema ‘Cantares’, de Joan Manuel Serrat, con la letra del poema de Antonio Machado. Mientras eso ocurre, se narra de fondo lo que mucha gente en ese momento era, “pajaritos fritos” lo llaman en la serie, gente que ni celebraron, ni rindieron honores a la muerte de Franco; simplemente esperaban continuar sus vidas en una España más justa, más libre y en paz para sus hijos.

«Después de los 80 las tramas de ‘Cuéntame’ fueron perdiendo interés y credibilidad, se les empezó a ir la olla pero bien»

Habéis visto 11 veces las 4 primeras temporadas. ¿Son las mejores? ¿Por qué? ¿Qué hay del resto?

Yo he visto 11 veces las 12-13 primeras temporadas, más o menos hasta el año 1980; el resto lo he visto también mucho, pero menos. Personalmente creo que la serie es acojonante hasta la muerte de Franco; tengo entendido que el planteamiento inicial era que la serie terminara en ese momento, pero por el éxito se decidió continuar.

Después de la muerte de Franco la serie sigue siendo buena, y me gusta por la época en la que transcurre; para mí la transición democrática y los primeros años 80 son muy interesantes. Luego creo que las tramas fueron perdiendo interés y credibilidad en cierta manera, aunque hay honrosas excepciones, pero, por lo general, para mi gusto, en algunas tramas se les empezó a ir la olla pero bien.



¿Os identificáis con alguno de los personajes?

Es complicado en una serie tan larga, y con tantos personajes, identificarse al 100% con alguno, porque todos tienen sus partes buenas y malas… excepto Carlos Alcántara, que, para mí, lo tiene todo malo. Es el protagonista pero es, sin duda, el personaje con el que menos me identifico, desde pequeño me pareció un insoportable y, cuanto mayor se hace, más insoportable es. Igual no debería haber sobrevivido a su puñalada en Carabanchel.

Si tuviera que quedarme con algún personaje, creo que Toni Alcántara es el personaje más digno de la serie; evidentemente tiene sus cagadas y sus puntos débiles a lo largo de la serie, pero me parece un tipo serio.

¿Por qué creéis que ‘Cuéntame’ ha resistido en pantalla hasta convertirse en la serie más longeva de la televisión española?

Buena pregunta, supongo que será porque funciona y a la gente le mola la nostalgia y repasar sus vidas o las de gente que han conocido, recordar momentos, o simplemente ver una ficción histórica porque siempre está guapo.

«No estoy de acuerdo con que en ‘Cuéntame’ no se condene el franquismo, para nada»

‘Cuéntame’ fue revolucionaria por no huir de la memoria histórica y retratar la aceptación del franquismo en su época, sin condenarlo. ¿Creéis que las ficciones o la gente en general caen demasiado en edulcorar el pasado?

No estoy de acuerdo con que no se condene el franquismo, para nada. De hecho hay muchas tramas en la serie en las que se cuentan cosas que ocurrieron y desde luego no de una manera edulcorada, historias terribles que le pasaron a mucha gente. Por ejemplo, sin ir más lejos, la historia del padre de Antonio Alcántara, que fue fusilado por Don Mauro, el cacique del pueblo. O también una historia triste pero verdadera de mucha gente, la historia de Teodoro, en el capítulo 15 de la primera temporada, interpretado por el gran Agustín Gonzalez. Teodoro es un primo de Doña Herminia, la abuela de los Alcántara, que aparece un día por su casa porque por fin ha salido del zulo donde llevaba escondido 30 años, en Sagrillas (pueblo ficticio de la familia Alcántara ubicado en Albacete), para que no le fusilaran.

En el capítulo 13 de la temporada dos, cuentan la historia de un hombre, Faustino Arias Forneiro, interpretado por José Luis López Vázquez, que aparece por el barrio como mendigo. Faustino cuenta que luchó en la guerra civil, en el P.O.U.M (Partido Obrero de Unificación Marxista) y ahí conoció a un hermano de Antonio Alcántara que fue asesinado en la guerra (en la serie los hermanos de Antonio han ido fluctuando; a veces tenía más, a veces menos, a veces murieron de pequeños, a veces no existen, en fin, cositas del guión). También cuenta Faustino que después de la guerra fue a Francia, que los franceses trataron a los republicanos como la mierda y que después estalló la Segunda Guerra Mundial y le metieron en un campo de concentración. Al volver a España, se echó al monte de Maqui, estuvo con Quico Sabaté hasta que le detuvieron y, al salir de la cárcel, acabó de vagabundo.

El capítulo se llama ‘Mutilado y caballero’, haciendo referencia a las placas que había en los antiguos buses y vagones de metro, en los que ponía «asiento reservado para caballeros mutilados». Ya que Faustino es cojo por herida de guerra, hay un detalle muy representativo, si no recuerdo mal: dicen en una conversación algo así como “unos son respetables caballeros mutilados, y otros son jodíos cojos”, haciendo alusión a los vencedores y a los perdedores.

Otro ejemplo más de todos los que hay en la serie -que pueden ser decenas- es la brutalidad de la policía y la impunidad con la que hacían y deshacían a sus anchas, en las casas, en los cuarteles, en la dirección general de seguridad, etcétera. El personaje del inspector Dávila es muy representativo de cómo era esa gente.

Yo me puedo echar horas hablando del Cuéntame; esto es un debate largo, pero ahí han ido algunos ejemplos que se me han venido ahora a la mente, porque no creo que esté edulcorado el franquismo en la serie.

«Conecto más con el Madrid antiguo por la música, me gusta la música antigua y la música es historia igualmente»

Como en ‘Cuéntame’, Madrid es indisociable de la propuesta de Alcalá Norte, desde el mismo nombre del grupo. ¿Qué significa Madrid para vosotros? ¿Por qué conectáis con ese Madrid de otra época? ¿El presente os interesa menos?

Madrid para mí es el sitio que he vivido siempre y creo que donde uno vive es imposible que no le marque, ya sea para bien o para mal. Quizá conecto más con el Madrid antiguo por la música, me gusta la música antigua y la música es historia igualmente, es parte de un sitio en un momento concreto, entonces, si me mola el rock de los 70 y 80, pues me interesa mucho y me llama la atención que había en mi ciudad o en otras partes del mundo cuando se creaba esa música que tanto me mola.

Y el presente pues es el que nos ha tocado, el pasado pues bueno, tampoco creo que sonase heavy metal por la calle en el Madrid de los 80, que es como uno se lo imagina cuando es más joven y se lo flipa pensando en cómo era, evidentemente no, no sonaba heavy metal por la calle; una pena, la verdad.

Admin comparte la letra de ‘Antonio Alcántara’ de Cecilio G, El Coleta y Enry-K:

¡Soy Antonio Alcántara, vengo desde abajo!

Antes era bedel ahora empresario del año

Soy Antonio Alcántara, bitch

Vengo desde abajo

Ahora e’toy en kilo, e’toy en carro

E’toy en fajo soy Antonio Alcántara, bitch

Vengo desde abajo me cago en la mar Merche

E’tos dos están liados

Soy Antonio Alcántara, bitch

Vengo desde abajo esto es los ochenta, puta

Aquí sí hay trabajo me tienen crucificado

Porque soy Antonio Alcántara

Bitch vengo desde abajo

Don Antonio Alcántara, barrio San Genaro

Hice mucha pasta, me mudé a Serrano

Me he comprado un Merche de segunda mano

Me cago en la leche llamo a la Milano

Me arruiné dos veces pa’ ser millonario

Usted no sabe con quién está hablando

Hago mi dinero, llamo al heredero

Contactos importantes me sacan del talego



¿Os interesan otras series históricas españolas como ‘El ministerio del tiempo’?

Sí, personalmente ‘El ministerio del tiempo’ me gustó mucho, tenía muy buenos personajes como Alonso de Entrerríos o el policía setentero interpretado por Hugo Silva, Pacino. Pintaba muy bien la serie y las tramas molaban mogollón. Para mí, que me gusta mucho la historia, daba gusto ver las que liaban.

Pero claro, meterse en un jaleo de viajes en el tiempo y mantenerlo con sentido es complicado; es jodido que no se te escape alguna incongruencia temporal loquísima, le pasó a ‘Terminator’ con tanta peli de mierda, pues ‘El ministerio del tiempo’ no iba a ser menos. Pero sí, la verdad que es una serie que disfruté mucho y también la he visto varias veces: tres, creo.

¿Perdéis interés cuando se pasan de románticas?

No hombre, no somos tan macarras. Si está bien llevado en la trama y tiene sentido, bienvenido sea el amor, claro que sí, coño.

¿Qué hay de las ficciones anglosajonas tipo ‘The Crown’ o ‘Mad Men’? ¿O solo os motivan las españolas por el factor identificativo?

Pues justo esas dos no las he visto, no por nada, sino porque me ha cuadrado. Una serie que disfruté mucho fue ‘Breaking Bad’, es la serie que más he visto después del Cuéntame, creo que la he visto seis veces. A mí me motivan las cosas que están guapas y me interesan por el motivo que sea, no solo el factor ibérico es determinante.