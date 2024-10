Ganges estalla en trance celestial por ‘Fotolog Nostalgia’

Ganges, el proyecto de pop electrónico de Teresa Gutiérrez, publica esta semana su nuevo disco, ‘SORA’. Es el primero que lanza en vinilo.

El álbum se ha presentado con singles como ‘Un llavero’ y con títulos tan llamativos como ‘Igual hemos roto y no me he enterado’. El focus track es ‘Techno triste’, que podría ser un poco también el título de ‘Fotolog Nostalgia’, un track perdido que escogemos como Canción del Día hoy.

El tema empieza a piano para pronto derivar en un trance enloquecido que nunca deja, en cambio, su aire celestial. Cada vez que la producción parece recular, va y estalla una vez más. Moby, Faithless y Fred again.. podrían estar entre sus referentes, aunque ella prefiere hablar de Shygirl o Sega Bodega.

‘Fotolog Nostalgia’ es un recuerdo de hábitos que ya han caído en desuso, unos tan comunes como la Nintendo metida en un bolso, los Sims o las Supernenas, y otros más raros como “subir textos a Fotolog y fotos a Tuenti”.

Ganges se aproxima a aquellos tiempos con la nostalgia del título o de la frase «me empiezo a olvidar un poco de todo aunque no quiera». Pero también con la conciencia de que todos aquellos amigos online se esfumaron. Desde la madurez de que presume el texto porque «ya nada es tan importante»: “No quiero olvidarme de todos vosotros, los muchos amigos que había en el mundo… aunque yo solo quise a unos pocos”.

Ganges actúa el 23 de noviembre en Sevilla como parte de Alhambra Monkey Week 2024 y el 30 de noviembre en Murcia, en la Sala Ciclogénesis. También acaba de ser seleccionada como AIEnRuta 2025.



