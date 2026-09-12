¿Salomé? ¿Massiel? No, es Anni B Sweet llena de «gracia»

Anni B Sweet sigue desvelando el material de su próximo disco, ‘Alegría’, que llegará el 16 de octubre. El nuevo single, ‘No le encuentro la gracia’, es una explosión de psicodelia inspirada en los años 60, pero con una melodía que evoca también la canción melódica española. Casi como si Anni aspirara a representar a España en Eurovisión 50 años después de tiempo.

La producción, co-producida de nuevo junto a James Bagshaw de Temples, combina guitarras con fuzz, mellotrones, percusiones y todo tipo de pequeños detalles psicodélicos alrededor de una melodía especialmente luminosa y efusiva.

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La letra se mueve entre imágenes surrealistas y una cierta épica del desamor: «Las estrellas hoy no son la cura de mis dolores / y la luna porque sufre mal de amores», canta Anni antes de imaginar «las olas quietas» queriendo «ser montañas». Es una canción sobre «recuperar la perspectiva después de una experiencia difícil», pero presentada desde un lugar mucho más luminoso que doliente.

La Gira ‘Alegría’ comienza con dos fechas ya anunciadas: el 19 de noviembre en Razzmatazz, Barcelona, y el 14 de enero en la sala Moon de Valencia. Las entradas ya están a la venta.

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19 de noviembre – Barcelona, Razzmatazz

14 de enero – Valencia, sala Moon

