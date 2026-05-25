‘Adiós con alegría’: Anni B Sweet vuelve donde lo dejó hace 7 años

7 años llevamos sin álbum de Anni B Sweet. SIETE. En medio, naturalmente podemos hablar de giras, colaboraciones y un disco compartido con Los Estanques muy reivindicable y ganador de múltiples reconocimientos. Pero no será hasta el próximo mes de octubre cuando tengamos en nuestras manos ‘Alegría’, el sucesor de ‘Universo por estrenar‘.

En aquel álbum Ana López trabajó con James Bagshaw de Temples, dejando canciones tan potentes como la inolvidable ‘Buen viaje’, y también es el caso de este próximo largo. El single ‘Adiós con alegría’ es por tanto continuista.

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‘Adiós con alegría’ se sumerge en la psicodelia de los años 60, en la que tanto Anni como James han encontrado un hogar. Los Beatles de ‘Tomorrow Never Knows’ (1966) o los que luego se fueron a la India (1968) podrían ser una referencia en los arreglos de esta grabación que quiere reivindicar la década «donde lo extraño y lo accesible convivían sin conflicto».

Menos inmediata que la mencionada ‘Buen viaje’, una canción que se acerca a los 10 millones de streams -aunque deberían ser 1.000-, ‘Adiós con alegría’ cumple su función de ayudarnos a sortear la adversidad. De despedir a los «malos recuerdos» con buen rollo, melotrón, y muy puntuales ráfagas de cuerda y guitarra eléctrica, haciendo especial mención a cuánto se han divertido la artista y James en el estudio. Porque lo mejor del tema son los efectos vocales que han caído en monosílabos tan absurdos como «que» y «de». Una bocanada de aire fresco en un tema que buscaba eso exactamente: un poco de aire.

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Anni B Sweet reconoce -en un texto distribuido por Subterfuge- la canción influida por una «mala racha de esas que dejan eco» y la lectura de André Breton:

«El surrealismo de Breton hablaba de algo muy simple y muy raro a la vez: que la realidad no es tan sólida como parece, que siempre hay una pequeña grieta por donde entra otra forma de mirar. No se trata de imaginar cosas nuevas, sino de fijarse en lo que normalmente pasas por alto. Cambiar el foco. Así hice: empecé a mirar otros detalles, a darles más espacio y dejar que crecieran. Lo que antes era fondo empezó a ocupar el primer plano. Y con ese pequeño cambio, los recuerdos también se movieron. No desaparecieron, pero dejaron de ser lo único que había. Se mezclaron, se deformaron, se abrieron. Ahí apareció algo que no esperaba: una forma de alegría. No como euforia ni como alivio rápido, sino como una sensación de aire. Como si la realidad, al ensancharse un poco, dejara más espacio para estar dentro sin ahogarse. “Adiós con alegría” nació de ese lugar más amplio y habitable».

