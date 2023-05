Los Estanques y Anni B Sweet arrasan en los Premios MIN 2023

Esta noche se ha celebrado en Mallorca la nueva edición de los Premios MIN, que se otorgan a la música publicada en sellos independientes. Al margen de las 3 grandes majors: Universal, Sony y Warner. Los grandes ganadores de este 2023 han sido muy claramente Los Estanques y Anni B Sweet por ‘Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado‘, sin duda uno de los Mejores Discos de 2022.

El combo se ha llevado el Mejor Álbum del Año, Mejor Artista, Mejor Canción del Año por ‘Brillabas’, Mejor Álbum Pop y Mejor Producción Musical. Tanxugueiras, que partían con más nominaciones, han arañado galardones en 2 subcategorías, Mejor Álbum de Música de Raíz y Mejor Álbum en Gallego por ‘Diluvio’. A lo largo de la mañana publicaremos una crónica del evento, que fue presentado por Samantha Hudson, con homenaje a toda una carrera para Christina Rosenvinge.

De momento os dejamos con el palmarés, donde también veréis reconocidos a Biznaga por ‘Bremen no existe‘ y a dos grandes ganadoras del año pasado: Zahara arañó el Mejor Directo, y Rigoberta Bandini el Mejor Vídeo por ‘Ay mamá’.

Premio The Orchard a Álbum del Año: «Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado» de Los Estanques y Anni B Sweet

Premio Amazon Music a Mejor Artista: Los Estanques y Anni B Sweet

Premio Johnnie Walker a Mejor Artista Emergente: shego

Premio Radio 3 a Mejor Canción del Año: «Brillabas» de los Estanques y Anni B Sweet

Premio AGEDI a Mejor Álbum Pop: «Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado» de Los Estanques y Anni B Sweet

Premio Larrosa Music Group a Mejor Álbum Rock: «Bremen no existe» de Biznaga

Mejor Grabación Electrónica: «VISIONES» de Soledad Vélez

Mejor Álbum de Música de Raíz: «Diluvio» de Tanxugueiras

Mejor Álbum de Músicas Urbanas: «Cardioempatía» de SFDK

Premio AIE a Mejor Álbum de Flamenco: «Libres» de las Migas

Mejor Álbum de Jazz: «Trance Sketches» de Jorge Pardo

Mejor Álbum de Música Clásica: «Seda» de Silvia Nogales Barrios

Premio Sympathy for the Lawyer a Mejor Videoclip: Salvador Sunyer por «AY MAMÁ» de Rigoberta Bandini

Premio Ticketmaster a Mejor Directo: Zahara

Premio SAE Spain a Mejor Producción Musical: Iñigo Bregel por «Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado» de Los Estanques y Anni B Sweet

Mejor Álbum en Catalán: «Un Minut Estroboscòpica» de Antònia Font

Premio Etxepare Euskal Instituta a Mejor Álbum en Euskera: «Niña Coyote eta Chico Tornado Vs Don Condor eta Ñora Alacrán» de Niña Coyote eta Chico Tornado

Mejor Álbum en Gallego: «Diluvio» de Tanxugueiras

Premio Air Europa a Mejor Artista Internacional: Fontaines D.C.

Mejor Letra Original: «Llorar al revés» de Xavibo

Premio Marilians a Mejor Diseño Gráfico: Manuel Donada por «Bremen no existe» de Biznaga

