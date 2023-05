Samantha Hudson, «la Norma Duval de la izquierda», echa un pulso al indie en los MIN

El cóctel de los Premios MIN previo a la celebración de la gala es un “quién es quién” del indie nacional, una “Sesión de control” que ha cobrado vida. En la alfombra roja, la presentadora Samantha Hudson responde preguntas de la prensa mientras Nacho Vegas espera atrás su turno, mirando al horizonte. De un lado Karmento saluda feliz a viejos conocidos. Del otro comparten un rato de charla Carlangas y Javiera Mena. Bajas la cabeza, la subes y te encuentras a Christina Rosenvinge. Haces “chas” y La La Love You aparecen (a tu lado). De mimosa en mimosa, de canapé en canapé, mientras un grupo de jazz como llegado de 1940 ameniza el ambiente, el momento de los MIN va llegando.

Alojándose este año en Palma de Mallorca, además coincidiendo en el tiempo con el Mallorca Live, los premios MIN se entregan en el Auditorium y miman especialmente el trabajo de Los Estanques y Anni B Sweet, grandes ganadores de la velada con 5 premios por delante de las favoritas iniciales, Tanxugueiras, que se llevan 2 (y muy agradecidas). También Biznaga pisan repetidas veces el escenario, mientras shego recogen su estatuilla con especial entusiasmo, celebrando a las mujeres músicas y sobre todo “a las lesbianas”.

- Publicidad -

También Las Migas piden aceptando su premio que haya “más mujeres encima de los escenarios”, en una clara reivindicación de la equidad en los carteles de los festivales. Pronuncian estas palabras en la misma noche en que Samantha Hudson recuerda que nunca los premios MIN han contado con tantas mujeres nominadas. Lo irónico es que lo cuenta justo antes de que se entregue el premio a Mejor Letra a Xavibo, el único “chico cis heterosexual” nominado en esta categoría.

Solo podía ser un acierto contar con Samantha Hudson como maestra de ceremonias, y sus continuas apariciones en el escenario son lo más esperado de la noche. Hudson abre el show con un pedazo de actuación, acompañada por un “homosexual que toca el piano” de identidad desconocida. Canta ‘Fes-me el favor’, una balada sobre dejarse llevar en la que la “Norma Duval de la izquierda” exhibe sus grandes dotes vocales, las cuales quizás no habías adivinado escuchando ‘Adicta al sonido’, por ejemplo. Hudson aprovecha por supuesto para celebrar sus raíces mallorquinas, pues ella quiere ser la “Mesías de las Islas Baleares”, y se supera varias veces a lo largo de la gala, sobre todo cuando se ríe de sí misma, pero también cuando alude al consumo de Popper que representa “un Juernes cualquiera para Froilán” o cuando hablando de la presencia de mujeres en las nominaciones, asegura no querer asumir el género de nadie porque “Zahara últimamente está muy no binaria”».

- Publicidad -

Entre premio y premio se suceden las actuaciones en directo: Karmento vuelve a enamorar con ‘Quiero y duelo’, Las Migas animan el ambiente con su alegre rumba, Xavibo con la frescura de la “generación Z”, shego disparan su furia guitarrera, La La Love You inyectan su energía punk-pop con ‘El principio de algo’, O-ERRA se montan un show disco-teatral y Los Estanques y Anni B Sweet, cual ganadores de Eurovisión, tocan últimos.

A Hudson su “querido y bello púbico” (sic) le resulta un pulso en varios momentos. Ni una, ni dos, ni tres veces Hudson se sale de guion (aparentemente) para subrayar -no tan en serio- el “coñazo” que está siendo la gala. Ella se refiere a todas las galas en general pero esta en concreto cuenta con invitados a los que no les apetece demasiado seguirle el juego. Cuando Hudson pregunta a Biznaga “qué hace falta para ser una estrella del rock”, la respuesta en resumen es “no sabe / no contesta”. Ginebras derivan una pregunta relacionada con ‘Élite’ a Los Estanques, por alguna razón. A Anni B Sweet tampoco le apetece comentar la variedad escala “TDAH” de su disco. “Sois más escuetos que un vaso de tubo; así es el indie en España”, concluye Hudson provocando las risas de los presentes.

- Publicidad -

De hecho, muchos de los artistas presentes en los MIN reconocen no haberse preparado un discurso. No esperan ganar (un poco raro estando nominados). Llegado el quinto premio, cuando no le ha dado tiempo a sentarse y ya está aceptando otro, Anni B Sweet ya no sabe qué decir y busca a Iñigo Bregel con la mirada en busca de ayuda. Iñigo, la persona más divertida de la noche después de Samantha Hudson, sabe hacerte reír repitiendo como un loro el mismo discurso una y otra vez, sacando a relucir el absurdo de una gala de premios que el año pasado entregó ocho galardones a Zahara mientras esta comparecía durante 2 horas por videoconferencia… algo que vuelve a suceder en la ceremonia de esta noche cuando la ubetense recibe el premio al Mejor directo por ‘La Puta RAVE’.

Quien sí viene con discurso pensado es Christina Rosenvinge, que acepta el premio honorífico. En un vídeo introductorio celebran su enorme contribución a la música artistas que van de Alaska a Maria Arnal pasando por Nacho Vegas, quien da las gracias a Rosenvinge por haberle hecho revisarse desde un punto de vista feminista. Rosenvinge se muestra encantada: «es curioso ver a tu ex dándote las gracias por haberle echado la bronca». A Rosenvinge habría que darle otro Premio Nacional de las Músicas Actuales solo por sus palabras de agradecimiento: “Considero que todos los que estamos aquí compartimos la misma travesía, mientras que en estas aguas hay un montón de transatlánticos, cruceros y tiburones, nosotros vamos con nuestros pequeños barquitos surcando las aguas y superando tormentas. Todos aquellos que publicáis nuestros discos sois nuestros héroes, ya que la parte divertida nos la llevamos nosotros”.

En la «after party», unas pocas caras conocidas queman la noche. Vicente Navarro lo da todo con ‘SAOKO’ a pesar de no haber recogido ninguno de los premios a los que optaba, Karmento baila que baila, La La Love You hacen grupito, Anni B Sweet se toma una cerveza. Entre hits de Rigoberta Bandini y Bad Gyal sonando a todo trapo, termina la noche del indie en Mallorca.

Consulta aquí el palmarés de los Premios MIN 2023.