Triunfa el nuevo «Blockbuster» carpetero de La La Love You, ahora con Samuraï

Hoy da cierto pudor recordar que hubo un día en que consideramos que «Amaia recomendando a La La Love You» era una noticia que ofrecer. ‘El fin del mundo’ ha sido triple platino en España y suma 80 millones de reproducciones a nivel global solo en Spotify, más del doble, casi el triple, que el tema más escuchado de Romero. «Y yo bailando, bailando» ha sido uno de los estribillos más reproducidos en los últimos años en clubs de pop y festivales, y ya va siendo hora de que La La Love You publiquen un nuevo disco.

Tal cosa sucederá el próximo 5 de mayo. El álbum se llama ‘Blockbuster’ y su carrera comercial no ha podido arrancar con mejor pie. El primer single del disco se llama ‘El principio de algo’ y es una colaboración con Samuraï, a su vez en un momento estupendo dada la aceptación de sus temas ‘De charco en charco’ con Belén Aguilera y ‘Tirando balas’.

‘El principio de algo’ ha logrado entrar en el top 100 español, todo un milagro para un corte de tipo pop-rock, y además después no ha caído demasiado (ahora mismo es top 118 en Spotify España), por lo que no sería ningún milagro que el tema subsistiera en Promusicae una segunda semana. Ha gustado. Si no es un «Blockbuster», se le parece un poco, y desde Subterfuge aseguran que La La Love You tienen su agenda casi repleta de fechas en 2023… y también en 2024.

‘El principio de algo’ es una canción de pop -solo medio- punkie en la onda de Blink 182 o Pignoise, por lo que no es tan sorprendente que haya triunfado en los tiempos de Aitana y Olivia Rodrigo. La letra es una sencillísima declaración de amor de cierto tinte «loser» o «emo». Él, en principio, no se atreve a confesar. Pero a medida que la canción va ganando forma, mejoran los ánimos y la composición termina viniéndose totalmente arriba, quizá demasiado, en un plot twist final realmente osado: «que no me encantas, te quiero» suena en el último segundo.

Si ‘El fin del mundo’ contaba con la tímida participación de Axolotes Mexicanos, esta vez Samuraï se queda la segunda estrofa y un gran protagonismo en la grabación, resultando a todas luces un feliz dúo. Se ha tagueado, de hecho, donde Axolotes decidieron no hacerlo, y ya es la canción más escuchada para ella en Spotify.

También se ha pasado por el simpático vídeo, que comienza como una conversación telefónica entre David Merino y la artista que después los reúne en diferentes espacios, pero sobre todo en el escenario. Para el momento del cambio melódico en el último estribillo, cumbre de la composición, aquello se ha convertido en una celebración del amor, con momento LGTB+. Entre esas fechas que esperan a La La Love You están el Oh See! de Málaga, el FIB y el Sonorama, entre muchos otros festivales.