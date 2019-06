Amaia impulsa a La La Love You: número 1 del top viral de Spotify y 5 canciones más en la lista

Puede que canciones como ‘Un nuevo lugar‘ y ‘El relámpago’ no estén siendo el exitazo comercial que cabía esperar de la ganadora de Operación Triunfo 2017 –su edición de regreso, que recuperó el impacto de antaño–. Pero no puede negarse que a mucha gente le interese e importe lo que haga y diga Amaia Romero. Así, después de haber visto como contribuía a convertir a Carolina Durante en el grupo de rock de moda es España (por imposible que pudiera parecer la expresión en nuestros días), parece que los nuevos receptores del efecto Amaia, más conocido como “amaiazo”, son los madrileños La La Love You.

Y es que, según advierte el sello que publicó su disco homónimo de 2013, Subterfuge Records, el cuarteto ve cómo hasta seis de sus canciones se sitúan en la lista Los 50 más virales de España en Spotify. Lo cual incluye el número 1, ‘Más colao que el Colacao’, que ha superado desde entonces el medio millón de escuchas, cuando días atrás andaba por pocas decenas de miles. También se posiciona en el número 3 ‘Pócima de amor‘, en el número 7 ‘Irene’, en el número 11 ‘Laponia‘ y en el número 33 ‘El momento perfecto’, todos incluidos en el citado álbum. También está en el 24 ‘Si nos decimos adiós, que sea bailando‘, uno de los varios singles que lanzaron como autoedición el pasado año. Todo ello sucede, como apuntábamos, después de que Amaia dijera durante su entrevista en La Resistencia de la pasada semana que está enganchada al grupo y que es lo que más escucha ahora mismo. “Se parecen a Pignoise”, dijo David Broncano. Y lo cierto es que en cierto modo su punk pop puede tener también como probable influencia a grupos como Blink-182 o Green Day, aunque sobre todo remite a bandas como Airbag, F.A.N.T.A. o Axolotes Mexicanos, con los que también actuó Amaia en Bis Festival.

Esto puede ser toda una inyección de moral para La La Love You, que desde hace un par de años está sin sello y trata de reponerse del duro palo que se llevó cuando su batería fue condenado a dos años de cárcel y una cuantiosa multa por una supuesta agresión a dos policías tras un concierto del grupo en Asturias, que él ha negado en todo momento. Desde entonces, David, Roberto, Rafa y Celia tratan de retomar su actividad musical con mayor normalidad, publicando singles como ‘No‘, ‘Susana’ o ‘Miedo y futuro’ –de hace algunas semanas– y actuando en directo. De hecho, el próximo día 22 de junio lo hacen en Madrid, en la sala Trash Can. Vete a saber si, a lo mejor, es también su concierto que más interés despierta en mucho tiempo.