La fallida (y divertida) búsqueda del “clickbait” de Amaia y David Broncano en La Resistencia

Hay encuentros que uno fantasea con que sucedan y, claramente, uno de esos era el de Amaia y David Broncano en La Resistencia. Sucedió anoche y, sin duda, no decepcionó. Y eso que Amaia, según dijo, no sabía muy bien qué iba a hacer allí, porque no ha sacado disco, como sabemos. Eso sí, pudo explicar que ‘El relámpago‘ es el single de ese álbum debut que espera que se publique en septiembre, y que aún no ha decidido si estará en él ‘Un nuevo lugar‘.

Ambas sonaron en el programa, claro, en una de esas torpes/maliciosas intervenciones del presentador, que dejó sonar algún tema de su paso por Operación Triunfo para su visible incomodidad. Y, ya que estaban, también puso a petición de la artista navarra un par de canciones del grupo La La Love You, que es lo que más está escuchando ahora. A Broncano le recordaron a Pîgnoise y, la verdad, no podemos quitarle la razón.

Amaia dejó claro, sobre todo, que fue al programa porque es fan y le apetecía. Y quizá por eso, fiel al espíritu del programa, la charla entre ambos fluyó entre alergias extrañas (a Amaia le afectan los cipreses y… ¿las tiendas de campaña?), sus escasos conocimientos de euskera y catalán pese a que, asegura, se le dan bien los idiomas y “el Tetris” que hicieron sus padres Ángel y Javiera al llamar a sus hermanos Ángela y Javier. Pero, para dar salsa al asunto, al equipo de La Resistencia se le ocurrió, aprovechándose de la proyección mediática de Amaia, inventarse un par de respuestas llamativas para “buscar el clickbait”. Spoiler: sale mal.

Y, por fin, acometió las dos preguntas de rigor en el programa: cuánto dinero tiene y cuánto sexo ha tenido en el último mes. Aunque como espectadora ella agradece que los invitados respondan a ambas, ella no fue precisa con ninguna de las dos. A la primera respondió de forma hilarante que, para la edad que tiene (20 años) y lo responsable que es, tiene “más del que debería”. A la segunda, dudó un poco, pero al final prefirió no responder porque “los fans de OT son superlocos”. Aunque “estás agradecida a ellos”, porque “hay gente muy maja”. En todo caso, prometió repetir en septiembre cuando saque el disco. Quizá entonces se suelte más.