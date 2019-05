El Hit: ‘El relámpago’ de Amaia anticipa algo grande, aunque ya esté fuera del top 100 español

Amaia vuelve a ser top 1 en el top 40 de JENESAISPOP con ‘El relámpago‘, el primer single oficial de su próximo disco, aún sin anunciar. El tema, que se aproxima a los 5 minutos donde ‘Un nuevo lugar’ ni siquiera llegaba a los 2, ha generado buenas críticas y gustado a los fans, pero como aquel precioso tema de adelanto que lanzaba Amaia a finales de 2018, obliga a reajustar expectativas en torno a lo que será el disco de Amaia o incluso su futuro después de Operación Triunfo.

La noticia reciente de ‘El relámpago’ es que, tras 2 semanas en la lista de singles española, donde debutó el pasado 14 de mayo en un nada desdeñable, aunque sí algo discreto, puesto 24, la canción ha abandonado este martes la tabla, lo cual era de esperar después que la semana casada cayera hasta el puesto 96. Es toda una anomalía que una ganadora de Operación Triunfo logre aguantar tan poco tiempo en la lista de singles con el primer sencillo de su debut, lo cual puede deberse a varios factores. Habrá quien piense que el corto éxito de ‘El relámpago’ es toda una injusticia; quien opine que, siendo una buena canción, quizá por su elemento épico no es el primer single más adecuado (a mí particularmente me suena a la típica canción que cierra un disco). Habrá por supuesto a quien no le haya gustado la canción.

Pero Amaia es una anomalía entre los ganadores del concurso, y lo que nadie podrá decir es que ‘El relámpago’ no sea una canción 100% Amaia. Lo es desde su estribillo “escribo tu nombre en mi mano” hasta su inocente melodía propia del pop clásico español o de La Buena Vida o La Oreja de Van Gogh, pasando por supuesto por el hecho de que esto es ni más ni menos que una canción de pop-rock más que de pop al uso, pues además está producida por Santiago Barrionuevo, líder de Él Mató a un Policía Motorizado, una de las bandas favoritas de Amaia, con la que además la navarra está a punto de actuar en Primavera Sound. La producción de ‘El relámpago’ es clara, pero tiene un punto sucio, sobre todo en las partes vocales más agudas de Amaia, que invita a la canción a ser pinchada más en Radio 3 que en Los 40 Principales.

En una entrevista con Santiago que publicaremos próximamente, el músico asegura que Amaia es una “persona increíble” y confirma que ‘El relámpago’ es una de varias canciones en las que han trabajado juntos -“unas 16 o 17”. Afirma el músico argentino que ‘El relámpago’ ya estaba escrita cuando Amaia se la mostró, tras lo cual él sugirió algunas ideas. “La completamos juntos”, ha añadido, destacando el talento de Amaia no solo para tocar “todos los instrumentos” sino también para la composición: “Me sorprendió ver el talento que tiene para crear melodías y para escribir, yo sabía que tocaba genial pero la parte creativa de Amaia es increíble, es muy inspirador para mí. Ella eligió un camino para con su arte de cuidarlo al máximo, de no dejarse llevar por ninguna influencia que no le haga sentir cómoda, y eso me encanta”. Santiago revela que su tema favorito de los que ha hecho con ella se titula provisionalmente ‘Ha salido el sol’.

Vista la carrera comercial de ‘El relámpago’, cada vez queda más claro que el plan de Amaia no es seguir siendo la superestrella que ha sido desde que ganara Operación Triunfo, sino hacer la música que le gusta y a partir de ella establecer una carrera de largo recorrido, quizá más enfocada a vender discos, tocar en festivales o llenar salas más que en producir hits y llenar estadios. Esto ya había quedado claro con ‘Un nuevo lugar’, pero con ‘El relámpago’ queda más claro todavía. Y a pesar de ello, como canción es magnífica además de toda una declaración de intenciones, un golpe sobre la mesa de Amaia que anticipa grandes cosas para ese esperado primer disco.