Pet Shop Boys sobre Taylor Swift: «¿Dónde está su ‘Billie Jean’?»

Neil Tennant de Pet Shop Boys ha hablado sobre Taylor Swift en una entrevista con el periodista de The Guardian, Alex Petridis, realizada con motivo del lanzamiento de ‘Nonetheless’, el nuevo disco de Pet Shop Boys, que se pone a la venta hoy 26 de abril. Y su valoración de Taylor Swift no es exactamente positiva.

Tennant viene a decir que la música de Taylor Swift no le parece que esté a la altura del fenómeno. “He escuchado el disco de Taylor Swift”, comenta Tennant en referencia a ‘The Tortured Poets Department’. “Taylor me fascina como fenómeno porque es tremendamente popular y me hace gracia todo este asunto, pero cuando escucho las canciones, y tanto (Chris Lowe) como yo tenemos la misma sensación, cuando piensas en el fenómeno te preguntas, ¿dónde están las canciones famosas? ¿Dónde está el ‘Billie Jean’ de Taylor Swift?”

Cuando Tennant habla de música “a la altura”, se refiere a la complejidad de las composiciones. No le parece que ‘Billie Jean’ sea equiparable con ninguna canción de Taylor Swift. The Guardian sugiere que ‘Shake it Off’ puede ser igual de popular que el clásico de Michael Jackson, pero Tennant no está de acuerdo con la comparación. “No es ‘Billie Jean’. Ella tiene muy buena voz, y la producción es bonita, pero la melodía está cantada melodía para arriba, melodía para abajo”, expresa el músico británico.

Hablando del fenómeno que rodea a la autora de ‘Fearless’, The Guardian apunta que una de las razones de la popularidad de Swift es que sus seguidores -los swifites- disfrutan “teniendo una experiencia colectiva”. Tennant responde que “le gusta” que la música de Swift “una a tanta gente”, pero que precisamente la música le parece el componente “decepcionante” de todo el fenómeno. “Ni siquiera las letras, sino la música”, añade.

El tema de las letras de Taylor Swift es precisamente el que inicia la conversación sobre Swift entre Neil Tennant y The Guardian. Petridis asegura que las letras del pop de hoy están particularmente enfocadas en “el yo”, y Tennant concuerda: “Para tener una carrera de éxito en el pop hoy en día, tienes que haber mantenido una serie de relaciones amorosas increíbles, y después romper de manera trágica”.

