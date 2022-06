«He bebido tanto que ya no sé distinguir el amanecer y el anochecer» es una de las melodías más bonitas y redondas que nos ha dejado el pop español en los últimos tiempos. Pertenece a la primera canción que conocíamos de Los Estanques y Anni B Sweet, una unión que ya no nos puede sorprender desde que la cantautora malagueña se estrenara en el universo del rock psicodélico. Desde entonces la hemos visto haciendo coros en Rufus T. Firefly y ahora se ha sumado a las filas de Los Estanques para entregar un disco colaborativo que no vimos venir, y que hará las mieles de los fans de ambos grupos.

Por supuesto, ‘He bebido tanto (que…)’ no se puede entender sin su segunda parte, ‘(…Estoy) muerto de sed’. Ambas forman una excitante rapsodia rock que nos introduce en el mundo psicodélico de ‘Burbuja cómoda y Elefante inesperado’. El álbum, compuesto por Anni B Sweet e Iñigo Bregel de Los Estanques, y producido por el líder de la banda cántabra, fotografía el sonido del rock lisérgico de finales de los 60 y principios de los 70, pero lo colorea con la sensibilidad vocal y melódica de Ana Fabiola, cuyo precioso vibrato acaricia las melodías con una elegante sabiduría.

- Publicidad -

‘Burbuja cómoda y Elefante inesperado’ es, en sus mejores momentos, un trabajo jubiloso y explosivo, alejado del «minimal y los «loops», como nos contaba Bregel recientemente en una entrevista, y «lleno de arreglos, cambios, de rococó y cocorocó». Sin embargo, ‘Burbuja cómoda y Elefante inesperado’ no es un trabajo denso o pesado. Una energía pop alimenta todas las canciones para hacerlas sonar ligeras como una pluma. O como una burbuja. Con un elefante dentro.

Esto es exactamente lo que encontramos en la poción de guitarras psicodélicas, trompetas en estilo «big band», sintes ácidos y cambios de volumen de ‘(…Estoy) muerto de sed’, también en el single ‘Brillabas’, una invitación pletórica a «perder miedos» y a «expandir la realidad» con los cinco sentidos activados; en el simpático poema sobre la avaricia romántica de ‘Tu pelo de flores’, o en la dedicatoria a ese novio tuyo que habla como una cotorra pero nunca dice nada de ‘Bla, bla, bla’: nunca una frase como «hasta el cielo pide que te calles ya» ha sonado tan tierna.

- Publicidad -

El proyecto de Los Estanques y Anni B Sweet podría haberse limitado a reproducir el sonido de las canciones mencionadas a lo largo de 40 minutos de disco, pero el viaje de ‘Burbuja cómoda y Elefante inesperado’ es mucho más dinámico de lo que parece. ‘Yo me voy de aquí’ relaja el ambiente cuando más lo necesita con sus ricas influencias jazzy, el alud de guitarras eléctricas de ‘El sol no ha salido hoy’ lo vuelve a enturbiar llevándonos a Woodstock y a los tiempos de la «raga rock», el single ‘Caballito de mar’ es un homenaje redondo a la Motown en el que Anni vuelve a sonar como pez en el agua (no pun intended), y la nana de ‘Tampoco estoy tan lejos’ hará las delicias de los fans de los Beach Boys. Pocos grupos han copiado sus armonías tan bien.

‘Burbuja cómoda y Elefante inesperado’ es uno de esos álbumes que se desarrollan sin cortes entre las canciones, por lo que se entiende más como un todo que por sus pistas por separado. Algunas dejan poca huella, como la trotona y punky pero redundante ‘Llévame al cielo’ o la inesperada incursión en el lo-fi hip-hop de ‘No te preocupes’. Además, el álbum se cierra con otra dupla, la del interludio de ‘Vuelve a amanecer’ (donde te imaginas a Federico Mompou tocando el piano en un salón) y la final ‘Vuelve a anochecer’. El álbum no acaba tan arriba como empieza, pero sí deja atrás un viaje entretenidísimo por las influencias de Los Estanques y Anni B Sweet. Ellos logran que los 60 y los 70 vuelvan a sonar frescos.