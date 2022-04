La unión de Los Estanques y Anni B Sweet es una de las más excitantes que nos ha dejado el pop español en tiempos recientes. De su disco conjunto ya conocemos tres adelantos: el single ‘Brillabas’, y la fascinante dupla formada por ‘He bebido tanto (que…) y ‘(…estoy) muerto de sed’. Hoy el nuevo grupo nos contesta unas preguntas sobre ese lanzamiento que tienen previsto el 20 de mayo.

¿Qué nos podéis avanzar sobre el disco conjunto?

Siempre se hace complicado describir un disco y antes de su salida aún más. Está el miedo a que por culpa de esta descripción estés limitando las canciones y te dejes mucho por decir… Quizá hablando en términos generales y sin desvelar mucho podríamos decir algo de lo que somos conscientes y es que este disco no es nada de lo que se está llevando ahora, que lejos del minimal y los loops, está lleno de arreglos, cambios, de rococó, cocorocó 🐓, gamberrismo musical y de mucho trabajo y cariño por encima de todo. Todo esto envolviendo a lo que es el ancla de los temas: melodías más pop, riffs pegadizos y letras terrenales que de vez en cuando sueltan ese ancla y echan a volar por otros lares para coger un poco de aire.

¿Se parecerá más a ‘Brillabas’ o estará más desestructurado como el primer adelanto?

En el resto del disco hay de todo, canciones más redonditas donde caminas sabiendo por dónde andas aunque en el paseo te encuentres con paisajes nuevos y temas en los que directamente el paisaje es más surrealista e inesperado.

Muchos nos preguntamos, por el imperativo de las playlists, por qué compartíais en principio una canción partida, a medias. ¿Por qué escogisteis HE BEBIDO TANTO QUE como primer adelanto? ¿Qué os motivó o inspiró en esa jugada de «márketing»?

Sacar ‘He bebido tanto (que…)’ como primera era una manera de despistar por su desnudez a la vez que enseñar la esencia del disco, mucha melodía clásica envuelta de armonías y arreglos más locos.

Sacar el segundo tema ‘(…estoy) muerto de sed’ junto al primero fue una idea que se nos ocurrió la madrugada del día de la salida del vídeo después de estar ensayando y dándole vueltas a si era buena idea salir solo con ‘He bebido tanto (…qué)’. Aunque la primera era una declaración de intenciones, el segundo tema tocaba el otro extremo del disco y no quisimos separarla. El disco en sí va todo unido, un tema con otro. Nos pareció un buen resumen de lo que te podías encontrar en él.

Hemos interpretado libremente que ‘Brillabas’ es sobre una persona un tanto pasivoagresiva. Es lo que sugería la voz de Anni cantando que le daba igual algo que parece darle nada igual o solicitando que le presten atención con los 5 sentidos, nada menos, si es que tal cosa es posible. ¿Van por ahí los tiros (literal en el vídeo) o es más luminosa? Porque al fin y al cabo, se llama’ BRILLABAS’. O sea, por nombre, parece que va a ser otra cosa…

Es mucho más luminosa, es una búsqueda de algo más allá que lo que nos brinda lo que tenemos delante, es una invitación a salirte de la ruta y explorar, y si haciéndolo te equivocas, bienvenida esa equivocación también. A perder esos miedos pero sobre todo a expandir la realidad e integrar nuevos elementos y sensaciones que nos encontremos forzando los sentidos y dándoles una vuelta de tuerca.

A veces entramos en un bucle desagradable y nos cuesta salir de ello por miedo o por no saber hacia dónde tirar, y nos quejamos desde nuestro sofá con nuestras pantallas delante, esperando a que pase algo.

Este tema tiene muchas lecturas posibles y mezcladas, pero al final el mensaje es rotundo. “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, decía Einstein y por aquí creemos que es buena frase para tener en cuenta.

Insistís mucho en que este es un disco colaborativo, no un featuring de unos con otras. ¿Qué teméis que se entienda mal de este proyecto?

No queremos que parezca que Anni es la cantante de Los Estanques, o que Los Estanques están tocando los temas que ha hecho Anni. Aquí hemos trabajado todos de forma conjunta y dando todo lo que teníamos cada uno para aportar. El hecho de no habernos puesto un nuevo nombre puede dar pie a equivocaciones.

¿Podemos entender que este es vuestro proyecto principal de este año y el que viene en los 2 casos y que no habrá ni disco nuevo de Anni ni otro de Los Estanques?

Aún no sabemos qué vida tendrá este álbum, ojalá sea larga y bonita. Aun así cada uno de nosotros seguimos con nuestros proyectos individuales. Es cierto que nos encantaría que este disco tuviese la suficiente buena respuesta como para de momento centrarnos en esto y disfrutarlo al máximo.