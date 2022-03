Arden Los Estanques con Anni B Sweet en ‘Brillabas’

La suma de Anni B Sweet y Los Estanques es una de las que más curiosidad nos había despertado. Ella viene de publicar un disco en castellano estupendo, empapado de psicodelia, ‘Universo por estrenar’. Ellos se han convertido en uno de los grandes referentes del rock patrio, sobre todo desde ‘Los Estanques’. ‘Buen viaje’ y ‘Clamando el error’ coincidieron en nuestro listado de mejores canciones de 2019. Los Estanques después volvieron con ‘IV‘.

El disco conjunto de ambos se ha presentado con una canción dividida en dos. Hablamos de ‘He bebido tanto (que…)’ y su continuación ‘(… estoy) muerto de sed’. La primera parte era a piano, con un punto tradicional incluso en vocabulario (“si no te quedas a mi vera, quién podrá calmar este mal mentar”). La segunda se desbocaba entre sintetizadores, guitarras eléctricas y el formato dúo junto a Iñigo Bregel de Los Estanques. Ambas parecen extraídas de un musical de los años 70.

Este viernes 1 de abril se estrena el tercer adelanto, ‘Brillabas’, pero en JENESAISPOP os la adelantamos junto a su vídeo en exclusiva. Es nuestra “Canción del Día”. ‘Brillabas’ es una canción también dividida en dos, si bien un tanto más pop, en la que se disfrutan los ecos de la psicodelia nacional e internacional de los años 60. De Los Brincos más enrevesados a Cream.

La letra devanea entre la devoción absoluta y lo pasivoagresivo. Por un lado, mensajes como «Brillabas solo sin necesitar la oscuridad / ¿cómo lo haces? Eres todo seguridad / sin nada que temer, sin nada que ocultar». Por otro, cosas como «Si no quieres venirte, no te vengas, me da igual / Lo que sea que hagas, hazlo sin rechistar» o esa petición de «atender con los 5 sentidos». En el vídeo, Anni apunta con una escopeta. A Los Estanques, literalmente, les arde la cabeza.

El vídeo de ‘Brillabas’ sigue la senda del visto para ‘HE BEBIDO TANTO que estoy MUERTO DE SED’. David Triviño dirige ambas piezas producidas por MODULAR ESTUDIO tras haber realizado ‘Soy español pero tengo un kebab’ para Los Estanques. En ambos vídeos vemos a Anni B Sweet portando una escopeta. Sólo que aquí tenemos más desarrollo que un plano fijo o un fundido a negro.

El grupo nuevo insiste en que “esto no es Anni B Sweet con una nueva banda”, que “esto no son Los Estanques con Anni B Sweet cantando”, sino que “Esto es Los Estanques y Anni B Sweet juntos”. El álbum ha sido compuesto por Anni e Íñigo, es autoproducido y se editará de forma independiente.

Los Estanques y Anni B Sweet actúan de manera gratuita el viernes 3 de junio en la Explanada del Palacio de Congresos de Granada como parte del ciclo Momentos Alhambra Distrito Sonoro. El 22 de junio les aguarda Noches del Botánico junto a León Benavente. En verano realizarán festivales como Santander Music.