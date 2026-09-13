5 clásicos para terminar el verano: de Stevie Wonder a los Beach Boys

El final del verano ya está aquí. Para casi todos, uno de los momentos más agridulces del año: descansados, pero sabiendo que dentro de poco habrá que abrocharse el chubasquero. Por suerte, multitud de artistas han plasmado este mismo sentimiento en sus canciones. Hoy, presentamos una lista de 5 clásicos con las que afrontar el final del estío.

La tradición de asociar las estaciones a etapas de la vida humana lleva presente en la historia del arte desde la Grecia antigua, alrededor del siglo VI a.C., con Pitágoras dividiendo la vida en cuatro estaciones. En estas, el verano es la juventud y el invierno es la vejez.

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Por eso, casi ninguna de las canciones seleccionadas habla literalmente sobre el final del verano, usándose más bien como metáfora de la conclusión de algo más importante, ya sea una relación o incluso la vida misma.

Stevie Wonder – ‘Summer Soft’

El genio estadounidense demostró en ‘Songs In The Key Of Life’, el cual celebra 50 años desde su lanzamiento este mismo año, que sus composiciones son capaces de hacer que uno de los títulos más exagerados de la historia se quede corto. Una de las canciones infravaloradas del LP es ‘Summer Soft’, una preciosa metáfora sobre la evolución de los sentimientos en una relación. Como el verano y el resto de estaciones, estos pasan como si nada y, de repente, te das cuenta de que «es octubre» y «ella se ha ido».

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Dusty Springfield – ‘Summer Is Over’

El fin del verano como sinónimo de tristeza lleva más de seis décadas estando de moda en la industria musical. Tom Springfield, hermano de Dusty, y Clive Westlake no se comieron demasiado la cabeza con la letra de ‘Summer Is Over’, siendo probablemente la canción más aparentemente literal de esta lista: la hierba deja de ser verde, las golondrinas salen del nido y las hojas caen al suelo. Eso sí, los imponentes arreglos de Ivor Raymonde hacen que la canción no pueda ser más épica, perfecta para cuando se te cae el mundo encima.

The Cure – ‘The Last Day Of Summer’

Cuando sabes que Robert Smith se estaba acercando a los 40 al escribir ‘Bloodflowers’, el título de esta canción se explica solo. Además de playa, vacaciones y calor, el verano es un símbolo de la juventud y ‘The Last Day Of Summer’ trata justamente el final de esta etapa vital a base de pura melancolía: «El último día de verano nunca había sido tan frío». Como curiosidad, esta canción es la única de ‘Bloodflowers’ en la que otro miembro de la banda pudo participar creativamente, con Simon Gallup encargándose de la composición.

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Rod Stewart – ‘Maggie May’

La única canción número 1 de la lista, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, es también la más divertida. ‘Maggie May’ no se centra tanto en el verano como tal («Estamos a finales de septiembre y ya debería haber vuelto a clase»), pero encapsula perfectamente por qué este a veces es más un sentimiento que una estación: las posibilidades son infinitas. Stewart lo ejemplifica contando la historia, «más o menos real», de cómo perdió la virginidad con una mujer mayor en el verano de 1961. Si nos ponemos poéticos, ‘Maggie May’ también habla de la pérdida de la inocencia.

The Beach Boys – ‘Summer’s Gone’

En 1964, Brian Wilson escribió ‘All Summer Long’ después de un verano que estaba a punto de terminar y que representaba el principio de la carrera de los Beach Boys. 48 años después, él mismo se encargó de componer, junto a Joe Thomas y Bon Jovi, la canción que cerraría el último disco de la banda. ‘Summer’s Gone’ es tan devastadora porque no solo representa el final del grupo veraniego por excelencia, sino que también nos recuerda la verdad más incómoda: todo termina.

‘Summer’s Gone’ es un precioso throwback al estilo de producción de ‘Pet Sounds’, con las cuerdas tomando el protagonismo de la pista como si fuese la marea del océano. Tras la muerte de Brian Wilson en 2025, las últimas palabras de la canción resultan totalmente desgarradoras: «Voy a sentarme a ver las olas / Reímos, lloramos / Vivimos, después morimos / Y soñamos con el ayer».