Termina la pesadilla judicial de Ed Sheeran, y a su favor. El cantante británico ha ganado el juicio que le enfrentaba a los herederos de Marvin Gaye y de su colaborador Ed Townsend, quienes le acusaban de haber copiado ‘Let’s Get it On’ en su éxito multimillonario de 2015, ‘Thinking Out Loud’. Acorde a la justicia estadounidense, tal plagio no se ha dado.

Sheeran había declarado que, si perdía el caso, dejaría la música, pues consideraba «insultante» que se menosprecie su talento acusándole de haber copiado a otros.

En declaraciones a la prensa, Sheeran ha tenido que retractarse de sus palabras: «Parece que al final no voy a tener que dejar mi trabajo, pero, al mismo tiempo, estoy absolutamente frustrado por que se haya permitido que esta acusación sin fundamento llegue a un tribunal. Si el juez hubiera tomado otra decisión los compositores tendríamos que haber dicho adiós a nuestra libertad creativa. No voy a consentir que nadie me trate como si fuera un monedero de cerdo del que poder sacar dinero cuando se quiera».

La justicia está de parte de Sheeran: el año pasado ganó el juicio contra Sami Chokri, quien le acusaba de haber plagiado su canción ‘Oh Why’ en ‘Shape of You’. Eso sí, los autores de ‘No Scrubs’ de TLC siguen acreditados en la canción a pesar de que no tuvieron nada que ver con su composición. Ni siquiera Chilli de TLC veía el parecido entre ambas canciones.

Las noticias son las mejores que le podían llegar a Sheeran, que este mismo viernes saca nuevo disco, ‘Subtract’, el más personal y oscuro de su carrera.