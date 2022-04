Ed Sheeran gana el juicio por el supuesto plagio de ‘Shape of You’

Más le vale a Sami Chokri no haberse imaginado conduciendo un yate o comprando el piso de sus sueños, porque ha perdido el caso contra Ed Sheeran. Sami denunció a Ed y sus coescritores por haber plagiado una parte de su canción ‘Oh Why’ en ‘Shape of You’. Es verdad que el “Oh I, oh I, oh I, oh I” de Ed Sheeran tiene un parecido con el de Chokri, pero no ha sido suficiente para incluirlo en los créditos de la canción más exitosa de Ed.

Tras haber ganado el juicio, Ed Sheeran ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde ha querido explicar el daño que hacen este tipo de denuncias a los compositores. “Hay solo doce notas y muy pocos acordes en la música pop. La coincidencia entre dos canciones es algo va a pasar si hay 60.000 canciones nuevas al día en Spotify”. Por ejemplo, Ed Sheeran era consciente de que su “oh I, oh I, oh I, oh I” podía parecerse al “Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo” que se oye en ‘No Diggity’ de Blackstreet.

Finalmente, el cantante ha querido hacernos ver que aunque esté contento con el resultado final, el proceso judicial ha sido muy doloroso e innecesario para él. “Solo quiero decir que no soy una empresa. No soy una corporación. Soy un ser humano, soy padre, soy esposo, soy hijo. Estas demandas no son una bonita experiencia y espero que este fallo signifique que en el futuro se puedan evitar denuncias sin fundamento como este”.

Ed’s been dealing with a lawsuit recently and he wanted to share a few words about it all pic.twitter.com/hnKm7VFcor — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) April 6, 2022

