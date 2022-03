Juicio por el plagio de ‘Shape of You’: Ed Sheeran declara haber escrito 25 canciones junto a Aaron Dessner de The National

Ed Sheeran ha asistido este 7 de marzo al primer juicio de una serie de sesiones que durarán tres semanas, con el objetivo de resolver la incógnita de si realmente se basó en el single ‘No Why’ de Sami Switch para componer ciertas partes de su mayor éxito ‘Shape of You’. Concretamente, Sheeran está acusado de copiar el “oh I, oh I, o I” de la canción de Sami Switch.

Las preguntas que los letrados le han dirigido al artista tienen el único objetivo de resolver esta denuncia, pero alguna respuesta ha llamado la atención por temas externos al supuesto plagio. Por ejemplo, al ser preguntado por su habitual proceso de composición, Ed Sheeran ha respondido que recientemente ha compuesto 25 canciones con Aaron Dessner de The National a lo largo de una sola semana. Dessner también ha coescrito los últimos dos álbumes originales de Taylor Swift, ‘Folklore’ y ‘Evermore’.

En cierto momento del juicio, Ed Sheeran ha empezado a cantar fragmentos de ‘Feeling Good’ de Nina Simone y ‘No Diggity’ de Blackstreet para evidenciar cómo ambas canciones se parecen a ‘Shape of You’ si se escuchan en el mismo tono. De hecho, en un audio reproducido por los abogados perteneciente a las sesiones de grabación de ‘Shape of You’, se le puede oír a Sheeran diciendo que hay que cambiar la melodía del “oh I” porque “se acerca un poco a la original”. Sin embargo, el cantante se justifica asegurando que se refería a ‘No Diggity’ de Blackstreet. Finalmente, se ha vivido un tenso momento en el juicio cuando los abogados del artista han reproducido una canción compuesta hace solo unos meses: “Esa es una canción que escribí en enero. ¿Cómo la has conseguido? Quiero saber cómo la has conseguido”, ha preguntado desafiante. Tras aclarar que ha sido un accidente, el juicio ha seguido sin mayor contratiempo.



