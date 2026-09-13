Céline Dion vuelve a cantar en directo tras 6 años: vídeos

Céline Dion ha emprendido su residencia de conciertos en París después de 6 años retirada de los escenarios. La cantante canadiense ha dado este sábado su primer concierto completo desde 2019 en la Plenitude Arena, donde ofrecerá 16 actuaciones hasta el 17 de octubre. Después habrá otras diez fechas previstas para la primavera de 2027.

Dion ya había reaparecido en directo en los últimos años, sobre todo con su actuación de ‘Hymne à l’amour’ en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024. También actuó en el desfile de Elie Saab en Riad ese mismo año. Pero lo de París supone su regreso a un escenario para un concierto completo y un regreso mucho más importante.

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Entre las primeras críticas, The Guardian habla directamente de un regreso «emocionante» y «triunfal», y destaca que Dion sigue conservando buena parte de su potencia vocal, aunque algunas canciones hayan tenido que ser adaptadas a su voz actual. Los fans están celebrando que Dion se haya animado a cantar en directo, cuando «lo más fácil habría sido hacer playback». No es que Dion sea conocida por hacer playback, pero hay que elogiar la valentía de salir al escenario con la voz ligeramente cambiada.

La crítica destaca especialmente ‘Tout l’or des hommes’, donde vuelve a demostrar su capacidad para las grandes notas, y ‘Courage’, que funciona mejor desde un registro más frágil.

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El concierto también tuvo algunos momentos menos previsibles, como una sección disco «muy camp», con versiones de Donna Summer y Eurythmics, y hasta un homenaje a Maria Callas. El público, por su parte, respondió con entusiasmo durante toda la noche. En ‘Pour que tu m’aimes encore’, por ejemplo, el público llegó a cantar tan fuerte que casi tapó a la propia Dion, relata The Guardian.

La BBC ha recopilado también las primeras reacciones de la prensa a su regreso y coincide en señalar la emoción del momento y el buen estado de la cantante sobre el escenario. Entre las críticas recogidas hay especial atención a cómo Dion ha adaptado su repertorio a su situación actual, pero también a la potencia que todavía conserva cuando llegan los grandes momentos vocales.

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El regreso a París llega después de que Dion se viera obligada a cancelar su gira ‘Courage’ debido al síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que la mantuvo alejada de los escenarios durante años. El documental ‘I Am: Celine Dion’ contaba su calvario y era sobrecogedor. Ahora se nos pueden poner los pelos de punta al escucharla cantar de nuevo.