Oasis volverá a Barcelona en 2027. El grupo actuará los días 10 y 11 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys, dentro de una gira europea que también pasará por Glasgow, Mánchester, Múnich, Ámsterdam, París, Roma y Slane Castle, en Irlanda.

La gira arrancará en mayo con cinco conciertos en el Celtic Park de Glasgow y continuará en junio con diez fechas en el Etihad Stadium de Mánchester. En julio llegarán las citas de Múnich (3), Barcelona (10 y 11), Ámsterdam (16 y 17), París (23 y 24) y Roma (29 y 30).

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Especialmente llamativo es el regreso a Knebworth, donde Oasis ofrecerá cuatro conciertos los días 11, 12, 18 y 19 de septiembre. Allí tuvieron lugar sus históricos conciertos de 1996, ante cientos de miles de personas, considerados uno de los grandes momentos de la historia del grupo.

Después de su regreso a los escenarios, Oasis amplía así su gira de reunión con una extensa serie de fechas europeas. También habrá conciertos en Boston y Las Vegas en agosto.