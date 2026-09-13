Alabama Shakes / I Must Be Dreaming

La última vez que Alabama Shakes publicaron disco, Donald Trump todavía no había sido elegido presidente por primera vez, así que ha llovido. Tampoco eran un trío, ya que su antiguo batería fue despedido de la banda por turbios motivos. ‘I Must Be Dreaming’, presentado este verano en Madrid, es su primer disco en 11 años y probablemente el más amable en sonido, dado que muchas de las canciones hablan también de amor y felicidad doméstica, aunque no evitan en momentos puntuales hablar de política, visto el panorama.

Es un poco confuso escuchar a la líder y vocalista de la banda Brittany Howard en una canción como ‘Time’ celebrar lo bonito que es levantarse cada día con una persona, y en ‘American Dream’ condenar al ICE, a la Casa Blanca y el cambio climático, entre otras muchas cosas, todo en un mismo párrafo. Da la impresión de que habría agradecido diseminar estos temas en diferentes canciones, en lugar de juntarlos todos en una sola.

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Sobre todo porque el ánimo del disco es sereno y cálido. A ello contribuye la atmosférica producción creada junto a Shawn Everett, en este trabajo grabado en Nashville. Las reflexiones sobre la amistad (‘Garden’), los “qué habría pasado si” de la vida (‘Another Life’) o, por supuesto, el amor (‘How Love’s Supposed to Go’) llegan arropadas en una producción nebulosa y difusa, percusiones ricas y guitarras distorsionadas. El rock sureño de Alabama Shakes sigue ahí, pero aquí aparece más difuminado y atmosférico, creando una sensación de flotar sobre una nube o dentro de un sueño.

El sueño se perturba en los cortes más políticos, como la apertura ‘Tea Time’, que con sus texturas psicodélicas adopta un tono casi bélico, pero que decide dar un mensaje positivo: “Con sabiduría para convertir los escudos en espejos / y a los enemigos en amantes”. Esa apuesta por la esperanza se sublima en ‘I Feel Hope Coming’, que con una melodía preciosa y arreglos de afrosoul sueña con que nos desharemos de las “mentiras políticas” algún día. El mensaje político es vago, pero la canción es preciosa y sirve de consuelo, casi tanto como aquel clásico de Sam Cooke.

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Quizá no esperábamos después de 11 años un disco tan específicamente entregado a las baladas, que componen la mayor parte del álbum. Aunque es muy atractivo el contraste entre la aspereza de la producción y la dulzura de las melodías de inspiración sesentera, la secuencia habría agradecido mayor dinamismo, ya que solo al final cortes más eléctricos y vibrantes como ‘Waist Deep’, en un corte más folk-rock, dan repentinamente un poco de vidilla al disco.

Precisamente por ser una obra tan atmosférica y centrada en la intimidad, y quizá también por lo nebuloso y divagante de algunas melodías, ‘I Must Be Dreaming’ habría funcionado mejor como un álbum plenamente dedicado a la felicidad romántica o vital en general, ya que sus reflexiones políticas no acaban de dar en la diana, ni mucho menos reflejar el espíritu del álbum. Porque al final son piezas tan tiernas como ‘Tied to You’ las que marcan el camino.