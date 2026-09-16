Rosalía, Bad Gyal, Violeta… nominadas a Latin Grammys

Rosalía vuelve a estar entre las protagonistas de los Latin Grammy. La catalana suma 7 nominaciones por ‘LUX‘, que aparece en categorías como álbum del año, pop, alternativa y música en portugués. También consiguen 7 nominaciones CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler y Karol G, mientras Silvana Estrada y Mon Laferte se quedan en 6.

El más nominado de esta edición es, eso sí, y para sorpresa de nadie, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, con 10 candidaturas. Barrera está nominado por su trabajo para artistas como Karol G o Carín León.

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En cuanto a la representación española, hay unas cuantas nominaciones ilusionantes. Violeta Hódar, ex-concursante de Operación Triunfo 2023, recibe su primera nominación gracias al remix de BRONQUIO de ‘Ojalá’. Además, Yerai Cortés aparece en mejor álbum de flamenco por ‘POPULAR’ y Bad Gyal araña varias nominaciones urbanas. Leiva y Mago de Oz -y Alejandro Sanz, cómo no- son otros de los españoles nominados.

También hay presencia española en categorías más técnicas y visuales, como ‘Anela’ de Belén Aguilera, que opta a mejor diseño de grabación, aunque las nominadas en este caso serían sus directoras de arte, María Blaya Miralles (BLAYA) y Maria Elvira García Pérez.

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Entre las curiosidades, una de las muchas nominaciones de Rosalía llega por ‘LUX (Complete Works)’, la edición deluxe de ‘LUX’, en mejor álbum de música alternativa, a pesar de su presencia en las categorías principales. No ha arañado ninguna en música cristiana, eso sí.

Los Latin Grammy se entregarán el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, en una gala que podrá verse en Estados Unidos a través de las plataformas de TelevisaUnivision.