CA7RIEL & Paco Amoroso / FREE SPIRITS

Hace unos meses, la banda catalana Ciutat publicaba un vídeo en Instagram parodiando un supuesto plagio de Ca7riel y Paco Amoroso a su trabajo estético y visual, señalando sospechosas similitudes entre la estética “gurú” de sus respectivos lanzamientos y algunos de sus atuendos de culturistas. ¿Había algo de verdad? ¿Era una acusación hecha medio en serio? Probablemente nunca lo sabremos. Parece improbable que un grupo como Ca7riel & Paco Amoroso pueda dedicar parte de su valioso y ocupado tiempo a plagiar a una desconocida banda catalana. Sin embargo, nadie puede dudar de que en ‘Free Spirits’, su nuevo disco, toman ideas prestadas muy libremente de muchas otras cosas, convirtiendo ese recurso básicamente en su leitmotiv, el motor de su inspiración.

Si parece una crítica negativa a su obra, no lo es en absoluto: sería una pena que la enorme personalidad que los bonaerenses Catriel Guerreiro (Ca7riel) y Ulises Guerriero (Paco Amoroso) imprimen a sus canciones quedara encasillada en un único género musical. Aunque tampoco es justo que sea Nathy Peluso -precisamente una mujer- la que se lleve todas las críticas por supuesta apropiación cultural, cuando ‘Free Spirits’ de apropiación sabe un rato. Quizá debería ser irrelevante.

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Tan libre musicalmente es ‘Free Spirits’ que el tercer álbum de Ca7riel y Paco Amoroso se abre con un homenaje descarado al pop indio (el indi-pop, que no indie-pop) y a las bandas sonoras de Bollywood, tan divertido como peculiar en su mensaje y ejecución: solo Paco Amoroso podría recrear la voz apitufada de Lata Mangeshkar para aclarar que él no es Lady Gaga, aunque lo confundan con ella.

Esta devoción por la expresión musical más friki, sumada al obvio pastiche musical, es una recurrente en todo el disco, en canciones que solo Ca7riel y Paco Amoroso podrían llevar a donde deciden llevarlas, con fusiones musicales y letras increíbles en el sentido literal: todavía no me he recompuesto de las desagradables rimas de ‘Ay ay ay’, con menciones a un frenillo roto y a la eyaculación de “yogur”, mientras la canción suena como una versión ninfómana de Juan Luis Guerra. En comentarios la llaman “Juan Luis Guarro”.

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Se desconoce qué llevó exactamente a Ca7riel y Paco Amoroso a cancelar el lanzamiento de su anunciado disco ‘Top of the Hills’, que incluía el single ‘Gimme More’, una divertida sátira de la avaricia en clave de house-pop, aquí recuperada -afortunadamente- con el título de ‘No me sirve más’. Sospecho que no les quedó muy bien y decidieron echar el freno para garantizar que publicaban otro con un mínimo de calidad.

La decisión de pausar brevemente el carrerón ha sido totalmente acertada, teniendo en cuenta que el dúo ha logrado que el mismísimo Sting promocione su álbum, incluso consiguiendo que el ex The Police se sume a la broma participando en el fantástico single ‘Hasta Jesús tuvo un mal día’, una maravilla de pop-rock easy-listening que podría haber escrito Christopher Cross en su mejor momento.

Todo ello sin renunciar a las preocupaciones que han plagado a Ca7riel y Paco Amoroso durante su ascenso a la fama y que recorren el disco: viajes, dinero, excesos, miedos o inseguridades: “tengo miedo al abandono, mejor mal acompañado que solo”, riman en la funky ‘Soy increíble’. Destaca, en medio del hedonismo, la vulnerabilidad de ‘Vida loca’, una rumba melancólica sobre una ruptura propiciada por la imposibilidad de mantener una relación a distancia.

A experimentos musicales más o menos memorables como el funk de ‘Todo ray’ o ese extraño final de ‘La quiero ya’, una especie de remake de ‘Gimme More’, solo que dejando excesivo protagonismo a las penetrantes voces del Coro Vocal Femenino de la Televisión Estatal de Bulgaria, sobresalen al final las decisiones más peculiares, como el hecho de que Jack Black aparezca en ‘Goo Goo Ga Ga‘ imitando el balbuceo de un bebé, convirtiendo el que podría haber sido otro «enésimo» homenaje a la bossa nova, en un claro «o lo amas o lo odias».

A pesar de la constante sensación de pastiche y troleada llevada demasiado lejos, el disco denota que Ca7riel y Paco Amoroso se toman la música muy en serio. Solo desde esa seriedad pueden ser capaces de entregar un homenaje tan chulo al pop de los 60 como ‘Himno del mediocre’, donde además dejan una letra que vuelve a mostrarles en su mejor faceta, alternando humor y vulnerabilidad: “¿Para qué voy a hacer hoy lo que puedo hacer mañana, si alguien más lo puede hacer mucho mejor?”. Pero es que nadie lo haría como ellos.