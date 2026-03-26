‘Goo Goo Ga Ga’: ¿lo mejor o lo peor de Ca7riel y Paco Amoroso?

‘Goo Goo Ga Ga’ es uno de los singles principales del nuevo disco de Ca7riel y Paco Amoroso. ¿Es una de sus mejores canciones o en verdad una de las peores? Os ofrecemos 2 opiniones dispares:

«La broma ha ido demasiado lejos. Que la colaboración de Sting con Ca7riel y Paco Amoroso empezase justo como ‘Roxanne’ tenía un pase, pero la presencia de Jack Black en ‘Goo Goo Ga Ga’ ya es demasiado. El estilo bossa y la temática funcionan perfectamente. Es divertido. ¿Hacía falta meter los molestos «ge ge goo goo ga ga» de Jack Black en la mezcla? ¿O ese final tan paródico con los «yo no sé, ¿qué pasó allí?» del actor, que no pintan nada? ‘EL DÍA DEL AMIGO’ era una frikada maravillosa a la que no le hacía falta ninguna tercera persona. En cambio, la sensación que da ‘Goo Goo Ga Ga’ es que Ca7riel y Paco se preguntaron qué podían hacer y dijeron sí a todo». Gabriel Carey.

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«Nadie inventa nada nuevo. Todo ya está hecho, bebo». Con ese mantra arranca ‘FREE SPIRITS’, el nuevo disco de Ca7riel y Paco Amoroso, lo mejor del cual, valga la redundancia, es ese «espíritu libre» (amén de su humor onda «no soy Lady Gaga»). Cualquier cosa puede pasar en este disco, cualquier estilo puede aparecer incluso dentro de la misma canción. ‘Goo Goo Ga Ga’ es una de las más agradables sorpresas del álbum, con su inspiración en la bossa, el easy listening y las bandas sonoras de los 60. Mancini y Jobim son nombres que pueden venir a la mente escuchando esta deliciosa melodía que habla del amor, de la juventud que se va, de la volatilidad de la fama y del paso a la vida adulta. De «quiero ser tu bebé» a «quiero hacerte un bebé»». Sebas E. Alonso.

