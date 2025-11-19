Ca7riel y Paco, nunca satisfechos en el house de ‘GIMME MORE’

Ca7riel y Paco Amoroso han despedido era por todo lo alto. Después de ganar 5 Latin Grammys, incluidos los galardones a Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Pop, el dúo argentino no ha tardado nada en lanzar otro tema en el que se vuelven a reír de su propio éxito a base de house. ‘GIMME MORE’ es la Canción del Día.

Solamente las 10 nominaciones que recibieron en los Latin Grammy fueron suficientes para que Ca7riel y Paco hiciesen historia en los premios, al ser los primeros artistas argentinos en alcanzar esta cifra. En el videoclip de ‘#TETAS’, su objetivo era conseguir un Latin «Chaddy». Ahora que lo tienen, lanzan otra canción más en la vena irónica y autorreferencial de ‘PAPOTA’.

Sobre una base de jazz house que recuerda al LP en solitario de Paco Amoroso, ‘SAETA’, los argentinos bromean sobre la codicia del ser humano: «Tengo un millón y quiero dos / Tengo un ángel, pero quiero a Dios / Tengo todo lo que quiero, pero quiero lo que tenés vos». Su característico humor brilla en ‘GIMME MORE’ cuando hablan sobre las «modelos» que se comen: «Ahora son súper modelos / No sé si existen las hyper modelos, pero si existen las quiero», canta Paco.

El estribillo es tan pegadizo como todo lo que han hecho en su explosiva carrera, y tan divertido como siempre. En él, Ca7riel y Paco enumeran las cosas con las que ya no están satisfechos, como «la casa que quería», «la mujer de mi vida» o «tener la cuenta llena».

El vídeo documenta la noche de desenfreno posterior a la ceremonia de premios, que tuvo lugar en Las Vegas. El dúo va al casino, al strip club o al desierto de Nevada a quemar sus propias cabezas hinchables para despedir la era ‘PAPOTA’.