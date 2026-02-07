Surrealista: Sting anuncia el disco de Ca7riel y Paco Amoroso

Sting, y no Ca7riel y Paco Amoroso, ha anunciado la llegada de un nuevo disco del dúo argentino. Tras la «cancelación» del álbum que iban a lanzar el pasado diciembre, ‘Top Of The Hills’, ahora sabemos, a raíz de un delirante anuncio, que ‘FREE SPIRITS’ llegará el 19 de marzo. ‘

Ca7riel y Paco cancelaron el lanzamiento de ‘Top of The Hills’ para «descansar y sanar»: «Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas». Sting se alegra por esta decisión, describiendo aquel disco como «literalmente lo peor que escuché en toda mi vida».

Después vimos al dúo en los Grammys, vestidos enteros de blanco y con una actitud de secta total. En la alfombra roja, estos contaron que tenían un nuevo mentor. Nunca nos imaginamos que se estaban refiriendo al mismísimo Sting, que ha confirmado una colaboración en el nuevo disco. Entonces, ¿nada era real? ¿No había un disco previo? ¿Era todo promo? No sabemos, pero nos encanta.

El dúo ha subido un vídeo a su canal de YouTube en el que Sting explica todo con detalle, desde cómo su propia carrera le llevó a «subidas inesperadas» y «bajadas devastadoras», cómo decidió fundar el centro Free Spirits y cómo vio en Catriel y Paco la oportunidad de encontrar, por fin, al True Free Spirit. Sting da totalmente el pego como líder de una secta elitista.

Por las palabras del vocalista de The Police, asumimos que el nuevo disco de los argentinos tendrá 12 canciones («12 step treatment») y será mayoritariamente conceptual, con Ca7riel y Paco narrando «verbalmente» su experiencia en el centro Free Spirits. El 19 de marzo, junto con el disco, se lanzará una mini película, tal y como nos tienen acostumbrados los de ‘BAÑO MARÍA’.