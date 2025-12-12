Ca7riel & Paco Amoroso anuncian nuevo LP, ‘TOP OF THE HILLS’

Ca7riel & Paco Amoroso culminarán el mejor año de sus carreras con un nuevo disco. Después de conquistar el mundo con su ya mítica actuación en el Tiny Desk de NPR y ganar cinco premios Latin GRAMMY anuncian ‘TOP OF THE HILLS’. El sucesor de ‘BAÑO MARÍA’ y ‘PAPOTA’ estará disponible el próximo 19 de diciembre, la semana que viene.

A mediados del mes pasado, el dúo argentino lanzó el primer adelanto oficial del LP, la fantasía house de ‘GIMME MORE’. Al igual que en esta, Ca7riel y Paco relatarán en el resto del disco el ascenso meteórico que han vivido, seguramente con el humor que siempre les ha caracterizado.

- Publicidad -

En la 26ª edición de los Latin GRAMMYS, tras recibir 10 nominaciones, los argentinos se llevaron a casa cinco estatuillas: Mejor Video Musical de Formato Corto (‘#TETAS’), Mejor Video Musical de Formato Largo (‘PAPOTA’), Mejor Canción Pop (‘EL DÍA DEL AMIGO’), Mejor Álbum de Música Alternativa (‘PAPOTA’) y Mejor Canción Alternativa (‘#TETAS’).

Tracklist:

1. GIMME MORE

2. BUSINESS CLASS

3. AL GARETE

4. SPEEEEEEEDING

5. UN SUEÑO A LA VEZ

6. MANOS ARRIBA

7. 13/11/25

8. BROTHERS

9. BETO’S HORNS (CA7RIEL & PACO REMIX)

10. VERSACE TAGS

11. RENTABILITY

12. LOS MENTES MÁXIMAS