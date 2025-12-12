escribe aquí...
Ca7riel & Paco Amoroso anuncian nuevo LP, ‘TOP OF THE HILLS’

Gabriel Carey
Gabriel Carey

Ca7riel & Paco Amoroso culminarán el mejor año de sus carreras con un nuevo disco. Después de conquistar el mundo con su ya mítica actuación en el Tiny Desk de NPR y ganar cinco premios Latin GRAMMY anuncian ‘TOP OF THE HILLS’. El sucesor de ‘BAÑO MARÍA’ y ‘PAPOTA’ estará disponible el próximo 19 de diciembre, la semana que viene.

A mediados del mes pasado, el dúo argentino lanzó el primer adelanto oficial del LP, la fantasía house de ‘GIMME MORE’. Al igual que en esta, Ca7riel y Paco relatarán en el resto del disco el ascenso meteórico que han vivido, seguramente con el humor que siempre les ha caracterizado.

En la 26ª edición de los Latin GRAMMYS, tras recibir 10 nominaciones, los argentinos se llevaron a casa cinco estatuillas: Mejor Video Musical de Formato Corto (‘#TETAS’), Mejor Video Musical de Formato Largo (‘PAPOTA’), Mejor Canción Pop (‘EL DÍA DEL AMIGO’), Mejor Álbum de Música Alternativa (‘PAPOTA’) y Mejor Canción Alternativa (‘#TETAS’).

Tracklist:
1. GIMME MORE
2. BUSINESS CLASS
3. AL GARETE
4. SPEEEEEEEDING
5. UN SUEÑO A LA VEZ
6. MANOS ARRIBA
7. 13/11/25
8. BROTHERS
9. BETO’S HORNS (CA7RIEL & PACO REMIX)
10. VERSACE TAGS
11. RENTABILITY
12. LOS MENTES MÁXIMAS

