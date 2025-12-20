Ca7riel y Paco Amoroso pausan su carrera por salud mental

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron que lanzarían un nuevo disco, ‘Top of the Hills‘, este viernes 19 de diciembre. Sin embargo, el álbum no ha salido y el dúo argentino ha explicado que ha decidido posponer su lanzamiento por razones de salud mental, así como el inicio de una gira asociada al disco que hasta ahora no había sido anunciada.

Según cuentan, ‘Top of the Hills’ fue creado “en un momento de demasiada velocidad”, pero después de reflexionar, el grupo se ha dado cuenta de que necesita “descansar y sanar”. “Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas”, explica el grupo en un comunicado.

Reconociendo su necesidad de pausar brevemente su carrera para descansar, el dúo añade: “Hoy decidimos frenar, posponer la gira y el disco hasta nuevo aviso. Gracias por estar incluso cuando nos perdemos. Esperamos poder volver cuando estemos preparados”.

Ca7riel y Paco Amoroso ha sido una de las revelaciones musicales de 2025, sobre todo a raíz del estreno de Tiny Desk viral. Este año, el dúo de Buenos Aires compuesto por Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero ha ganado cinco Latin GRAMMYs y ha actuado en Coachella.

‘Top of the Hills’ se había adelantado con el single ‘Gimme More‘, que ironizaba sobre su propio éxito, con frases como «Tengo un millón y quiero dos / Tengo un ángel, pero quiero a Dios».