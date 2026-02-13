Ca7riel, Paco Amoroso y Sting hacen de la autoayuda un temazo

Ca7riel y Paco Amoroso han lanzado una de las colaboraciones más inesperadas de los últimos años. El mismísimo Sting es la pieza clave del primer single de la nueva era de los argentinos. Una en la que el artista británico no solo hace de músico, sino de guía espiritual. Los ganadores del GRAMMY a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo hacen de la autoayuda un temazo en ‘HASTA JESÚS TUVO UN MAL DÍA’.

Lo que primero llama la atención del tema son las guitarras con las que comienza, inconfundiblemente salidas de la escuela de The Police. ‘Roxanne’ o ‘Don’t Stand So Close To Me’ nos vienen a la cabeza inmediatamente. Después del shock inicial, lo que tenemos es un disfrutón tema de rock en el que Ca7riel y Paco buscan una vida libre de excesos. Por supuesto, con la ironía de siempre: «Cuéntame tus problemas, desnuda tus penas», canta Paco.

- Publicidad -

Con la melodía más glam que hayan cantado hasta el momento, los argentinos rechazan el lujo de marcas como «Cartier» o «Dior» o los efectos de las drogas («Ni el perico ni el alcohol te van a sanar»). En el estribillo, Paco anima al oyente a no rendirse y a seguir su corazón, porque «todo tiene solución». Sea lo que sea, puedes superarlo, porque «hasta Jesús tuvo un mal día».

La de Sting no es una colaboración vacía, con el artista británico encargándose de algunas líneas del verso y de todo un estribillo traducido al inglés. Está realmente comprometido con el proyecto y se nota. A la vez, se convierte en la figura que ha devuelto a Ca7riel y Paco a sus orígenes rockeros con la banda Astor, de corte progresivo. ¿Con qué más géneros jugarán en ‘FREE SPIRITS’?

- Publicidad -

La nueva era performática de Ca7riel y Paco es un producto directo de su ascenso meteórico a la fama, que en principio iba a culminar con el lanzamiento de un disco titulado ‘TOP OF THE HILLS’. Finalmente, estos cancelaron la salida del álbum para «descansar y sanar». Parece que ya tenían pensado esto de ‘FREE SPIRITS’, programado para el próximo 19 de marzo.