VIOLETA: «En la industria hay mucho corsé falso»

VIOLETA acaba de lanzar su ambicioso álbum debut, inspirado libremente en La Traviata de Giuseppe Verdi. Algo a lo que estuvo destinada desde siempre, nos cuenta. Titulado de forma homónima, ‘VIOLETA’ conecta tanto con el pasado de la artista como con el futuro, marcando el camino que seguirá durante toda su carrera en adelante.

Volvemos a hablar con Violeta Hódar, ya sin ningún tipo de secretismo, sobre su retirada al Pirineo catalán, el peso de sus referencias a la hora de crear su propia música, las dinámicas de una industria centrada en la fórmula mágica del pop y la versatilidad de su debut, en el que destaca un especial bolero.

¿Cuánto tiempo llevas soñando con hacer un disco?

Toda mi vida.

¿Cómo se siente completar ese sueño?

No es una cosa que sacie, es una cosa que te da más ganas, porque he aprendido tanto en este proceso, también de mí y de todo lo que conlleva el disco, que ahora es como que quiero más.

¿Qué has aprendido sobre ti?

Más que aprendido, he descubierto cuál es mi voz, qué son las cosas que a mí me emocionan y qué es lo que quiero ser como artista.

¿Cuál ha sido esa cosa que hayas hecho en este disco y que quieras seguir haciendo en el futuro?

Darle la importancia a la creación que considero que tiene. Irme al campo a hacer un disco. Alejarme de la industria, alejarme del teléfono, alejarme de presupuestos y conectar con lo que para mí es la esencia del arte, lo instintivo.

¿A dónde fuiste a hacer el disco?

Me fui a la montaña, al Pirineo catalán, en un estudio que hay allí, que había gallinas y todo. Vi un zorro, vi un jabalí, vi mucho la Luna… El primer día nevó y conecté conmigo, porque al final creo que hay algo de esa sobreestimulación… Mucha gente me pregunta también: ¿Cuáles han sido tus referencias? ¿Qué escuchabas para hacer este disco? No, no he querido escuchar. Quería saber qué me nacía a mí.

O sea, no contaminarte de nada.

Claro, porque al final estamos en un momento en el que hay muchísima música, en el que todo es sobreestimulación, en el que todo el mundo tiene un estilo. Hay mil corrientes. Yo quería hacer como todo lo contrario, quería decir: Vale, si yo quiero encontrar mi huella, realmente tengo que escucharme a mí. Y evidentemente yo tengo muchísimas referencias, pero que ya forman parte de lo que soy porque las he consumido desde que he llegado a este mundo. No tengo que escucharme el álbum de X para hacer el mío. Todo eso que he escuchado hasta ahora forma parte de mí, forma parte de lo que soy y ahora quiero escuchar qué tengo dentro.

Claro, se recoge inconscientemente.

Y ese era uno de mis mayores miedos. Yo no me había dedicado a la música antes porque mi mayor miedo era no estar a la altura.

¿De tus referencias?

Sí.

Pero eso es imposible, ¿no?

Sí, pero yo le tengo mucho respeto a la música. Para mí la música es algo muy importante y admiro a mucha gente que para mí son genios y dedicarme a esto para mí es la ilusión de mi vida. Un honor. Entonces, quiero hacerlo bien y siempre he querido hacerlo bien. Y preparando este disco, igual. Ese ha sido uno de los motivos por los cuales para mí no era importante sumarme a la ola, por decirlo de alguna manera. Mira Lauryn Hill, sacó un disco y dijo: ya está. Me acuerdo de una entrevista que tiene, que no sé cuánto tiempo había pasado después del disco, pero como que le preguntaban: «¿Cuándo vas a sacar el siguiente?». Y ella decía que para hacer el disco y que el disco tuviese esa calidad había tenido que vivir de una manera. Yo me he metido en el estudio y ahora mismo no me salen esas cosas, porque no las he vivido. Me parece muy importante. No significa que no vaya a sacar un disco hasta dentro de seis años, pero creo que a veces esa parte de números y de industria le quita el peso a la música. Si eres artista y estás aquí es porque te emociona la música.

¿Eso escasea?

Pero no es culpa de los artistas. Es culpa de la corriente, que está hecha de una forma. Ahora en Netflix te puedes ver las películas en x2. Todo eso lleva a que al final el matiz es lo de menos. Lo importante es el qué pasa. Y para mí se pierden muchas cosas que es lo que denota después la calidad de las cosas. Joder, cuando estás viendo una película de Almodóvar, la historia evidentemente es muy importante, pero también lo es el color.



Cuando te fuiste al campo a hacer este disco, imagino que fuiste con tu equipo, pero en el disco no hay ninguna colaboración.

Sí. ¿Sabes qué pasa? Que creo que este disco era una historia tan personal, la de de Violetta Valery, que de repente meter una colaboración me resultaba un poco forzado. Que hubiese de repente un verso en el que alguien se metiese y contara cualquier cosa, no me parecía coherente.

¿A ti te gusta la ópera?

Sí.

A tu familia le encanta, ¿no? Te pusieron Violeta por ella.

Sí, cuando mi madre estaba embarazada de mí, fueron a ver La Traviata y yo estaba ahí ya gestándome. No solo es la ópera, sino la cultura en general. Mi padre también pinta y siempre como que se me ha inculcado ese amor por el arte en general. Yo pintaba también de pequeña.

¿Esto siempre lo has sabido? ¿Te lo contaron de pequeña?

Sí, de hecho, yo vengo de Motril, que es una ciudad pequeñita, y no había mucha Violeta. Este álbum, lo que es la historia y el concepto, me llegó tarde, porque es como cuando estás en un bosque y tienes el árbol tan delante que no lo ves.

Si has estado toda la vida sabiéndolo, ¿en qué momento recuperas ese concepto?

Yo estaba en el estudio metida haciendo muchísima música, encontrando cuál era mi sitio y todo el rollo, y de repente un día llegué a mi casa, estaba súper cansada, me metí en la cama, y estaba con los ojos cerrados…

Espera, eso me lo contaste la otra vez. Tuviste una epifanía.

Literalmente. Dije: «te llamas Violeta por Violetta Valery. ¿Qué haces que el álbum no va de eso? Claramente tu disco tiene que ser así, y tiene que contar la historia de Violetta». También siento que al final es el primer toque artístico que se me dio en este mundo. Con mi nombre ya venía una carga artística y una carga histórica. Entonces, mi primera obra, mi primer proyecto, de alguna manera sentía que tenía que ser una oda a esa primera pincelada.

¿Cómo se quedaron tus padres cuando se lo contaste?

Flipando. Les hace mucha ilusión porque, bueno, al final ellos son fans de la ópera. También es trasladar ese universo, que a veces parece que solo está en un sector, a todo el mundo. La ópera es un musical. Lo que pasa es que no se tiene tanta información y la gente no conoce que cuando tú vas a ver una ópera hay unos subtítulos que te explican lo que está pasando, que no es simplemente ahí cuatro personas pegando gritos y ya está. La desinformación también crea que mucha gente no sepa lo que es la ópera. La Traviata es una ópera perfecta para introducirte y es imposible que no te emociones. Da igual que te guste la música clásica, que no te guste, es una historia de amor y eso le emociona a todo el mundo.

De amor incondicional. El disco no cuenta la historia literal de la ópera, ¿cierto?

Está inspirada y como que he intentado también trasladarla al momento en el que estamos. O sea, el disco lo canta Violetta, que es una cosa que en la ópera no pasa. La ópera no está narrada por Violetta Valery, está narrada por todas las personas que cantan la ópera. Aquí todo está desde la perspectiva de ella. Evidentemente, es una interpretación mía, porque yo me la he visto y he sacado lo que para mí eran esas connotaciones y esas conclusiones y desde, evidentemente, el respeto, he intentado traer a otro sitio lo que para mí significa el personaje de Violetta. Es un personaje muy rico, con muchísimas capas y que tiene muchas lecturas. Para mí es un personaje muy adelantado a su época, por muchos motivos.

¿Cómo es Violetta? Dame una pincelada del personaje.

Violetta es un personaje que tiene un estigma porque se supone que se dedica a la prostitución, que yo, a día de hoy, le saco otra lectura. Las mujeres solo vivían de su marido. Tú tenías que casarte con alguien para poder salir adelante. Y ella era una mujer que se consideraba libre y que no quería someterse a nadie si no era por amor. Entonces, ella decide que no, que va a ser siempre libre, como el aria que canta. Cosa que me parece adelantado a su época. Ella, para mí -que a lo mejor me estoy yo abalanzando-, pero para mí ella no es prostituta, para mí ella es una mujer libre y que por desgracia en su contexto no le quedaba otra que la mantuviesen los amantes con los que se relacionaba, pero no porque ella quisiera dedicarse a eso, sino porque era esclava de su tiempo y, sin embargo, no quería renunciar a lo que para ella era importante, que era la libertad. También es el personaje con el corazón más noble, que demuestra que el amor incondicional para ella está por encima de todo y que es capaz de renunciar a todo por amor.

¿Te pones completamente en su piel o hay algo de ti ahí?

Evidentemente hay cosas de mí, pero porque al final La Traviata narra una historia de amor y creo que eso es trasladable a todo el mundo. Por eso, por ejemplo, el disco no está cantado a ningún género. O sea, cabe la interpretación femenina y la interpretación masculina. Evidentemente, narra Violetta, una mujer, pero no le canto a un género porque para mí el amor incondicional en el siglo en el que estamos no tiene género. Que también desarrollar el disco con la limitación de que todo sea neutro…

Te has forzado conscientemente a hacer eso.

Sí. Había momentos en los que salía de forma natural. Yo creé el álbum con las bases hechas. Estudié y luego creé, así que no tuve que cambiar muchas cosas.



Los singles que has sacado todos están en la segunda mitad del disco. ¿Por qué no sacaste ‘Corazón Mande’ o ‘Delirio’, que suenan como singles más tradicionales?

Para mí, la presentación tenía que hacerla el álbum.

Además, el primer single que sacaste es la última canción.

Quería empezar por el final. ‘Ojalá’ me encanta como canción individual, pero siento que desde el principio del disco hablo del final, desde la primera canción. Todo el rato, incluso en ese amor puro, siempre está el halo de que ya conocemos la historia. A la hora de jugar con los singles me parecía interesante empezar por el final, para vaticinar lo que va a suceder.

Un disco conceptual, además, es algo tocho. ¿No te daba respeto estrenarte con un proyecto así?

Mucho, pero me daba más miedo quedarme parada. Necesitaba hacerlo así. Era una cosa de fuerza mayor. Siento que con este disco yo he sido el medio, el canal.

Todas las decisiones que están aquí, las has tomado tú.

Todo.

Otra gente igual no puede decir lo mismo.

Yo soy muy friki para eso. Es lo que siempre he soñado y, lo siento mucho, pero voy a estar encima de todas las decisiones. Voy a quitarme horas de sueño para que todo esté como yo quiero que esté y para asegurarme de que al final esté a la altura de lo que quiero que esté. Evidentemente, hay cosas que siempre se pueden mejorar, pero sí hay unos mínimos que para mí tenían que respetarse y se han respetado.

La gente de la industria con la que has tenido que lidiar en todo este proceso, ¿estaban acostumbrados a que los artistas sean tan exigentes o que se vuelquen tanto con el proyecto?

La verdad es que mucha gente de mi equipo como que se ha sorprendido. Tipo: «Ah, ¿sí? ¿Quieres elegir esta portada conmigo?». Evidentemente, es mi portada. O para el single de ‘LIBERTÁ’, que estuve con mi AR buscando perfiles a ver quién podía encargarse de la portada. Y me decía: «¿En serio te vas a poner conmigo a hacer esto, que estás aquí en el estudio haciendo música?». Yo también me he sorprendido de ver cómo funciona la industria y que, cosas que para mí eran lógicas, después te das cuenta de que no lo son.

Musicalmente, el disco es más diverso de lo que me esperaba. Sobre todo, destaca el bolero.

Para mí, es la joyita del álbum. Siento que es la canción más especial, más diferente. Y yo recuerdo, por ejemplo, la noche que grabé el bolero, que creo que eran las tres de la mañana o así cuando grabé las voces. Yo tenía un nudo en la garganta todo el rato pensando en mi abuela. Y no tiene nada que ver con nada de eso, porque está contando una historia y tal, pero era como que yo la sentía… No sé, me llevaba con mi abuela y con mi abuelo. De hecho, terminé de grabar la canción y empecé a llorar como una loca. No podía parar. Siento que esa canción tiene una emoción diferente. Está cantada desde otro sitio. No tiene nada de producción vocal. Así sonaba mi voz a las 3 de la mañana.

Pues suena muy bonita.

Gracias. Poca gente de mi círculo sabe que existe el bolero, hasta ahora. No la he compartido con mucha gente porque quería que fuese una sorpresita.



¿Siempre te has sentido cómoda navegando diferentes estilo?

Sí, pero porque siempre he escuchado de todo. Al final, en la industria siempre hay mucho corsé falso, porque el corsé después eres tú realmente, como artista y como persona, pero hay bloques en los que tienes que entrar. Yo me acuerdo que las primeras veces que le enseñaba mis canciones a Universal, era como que todo el mundo me veía como una artista underground. Como que no era pop. Yo, evidentemente, no hago pop súper comercial, pero es que ya hay otra gente que hace eso. Eso no significa que yo no quiera la máxima proyección. Yo no voy a por un nicho con esto, y la música que estoy haciendo para mí no es de nicho.

¿Cómo se va a traducir la teatralidad de la ópera en tu directo?

Para mí, escuchar un disco en tu casa con unos auriculares o yendo a hacer la compra o sacando a tu perro es una experiencia, pero venir a un directo es otra. Y yo no quiero que sea poner los temas como los vas a escuchar en Spotify y que vivas la misma experiencia que vives en tu casa. Ahora mismo estoy como una loca desarrollando toda la parte de directo, con mucha ilusión, con muchas ganas y enfrentándome a presupuestos, por supuesto.