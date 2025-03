Violeta Hódar no llegó a la final de OT 2023, pero igualmente se convirtió en una de las concursantes favoritas de la temporada. La artista de 24 años, nacida en Motril, ya demostró su capacidad para el pop de calidad con lanzamientos como ‘el x venir‘, ‘LIBERTÁ’ y, la más reciente, ‘Palmas y Desamores’. Ahora, está preparada para desvelar el proyecto que mejor le representa: un disco conceptual que sale este mismo año. Exclusiva, por cierto.

‘Ojalá’ es el reposado primer adelanto del misterioso álbum, del cual Violeta da detalles a cuentagotas. Hablamos con ella sobre los aspectos que más le han chocado de la industria musical, el amor, los fans de OT y su devoción por Beyoncé y el R&B.

- Publicidad -

¿Cómo has vivido toda esta etapa después de OT?

Mi principal objetivo era aprender, entender la industria, entender cómo funciona un proceso creativo y descubrirme mucho a mí también, porque al final yo siempre he hecho música. Estuve en el conservatorio diez años de mi vida, pero es muy diferente tener la oportunidad de hacer tu proyecto personal.

Tocabas el clarinete, ¿no?

Sí.

- Publicidad -

¿Ya no lo tocas?

¡Sí! Me lo he subido a Madrid y a veces lo toco, pero es verdad que el conservatorio era una relación muy tóxica. Lo pasé mal, pero ahora lo agradezco mucho y me alegro de tener ese bagaje musical y ese conocimiento que te da el conservatorio. Aunque parezca que no tiene nada que ver porque es música clásica, al final es conocimiento musical que nunca está de más.

«La industria parece que está muy expuesta, pero también es muy hermética»

¿Qué es lo que más te sorprendió de la industria?

Es una industria que siento que aunque está muy expuesta, a la vez es muy hermética. Creo que hay muchos focos, hay muchas cámaras y parece que se ven muchas cosas, pero realmente se ve poco de cómo es el proceso de hacer un álbum, de cuánto cuesta… Por ejemplo, Bad Gyal sacó ‘La Joia‘ y se vio que a veces no todo es pisar rosas y que no haces una canción y al dia siguiente se puede publicar. Hay muchos intereses que no van contigo, pero de repente se ven envueltos en algo que haces tú de manera genuina.

- Publicidad -

He hablado con Paul Thin, Martin Urrutia y Juanjo Bona y a todos les he preguntado por cómo han llevado la fama, los fans… ¿Cómo lo has gestionado tú? Porque los fans de OT son muy especiales.

Sí, es como una cosa incondicional que, evidentemente, no hay que dar por sentado, porque considero que tengo mucha suerte por toda esta gente que me sigue, que me apoya y tal, pero hay que cuidarlo. Siento también que los fans de OT muchas veces son fans del formato y realmente la hora de la verdad es cuando tú empiezas a presentar tu música y te enseñas al mundo. Sobre todo, tengo ganas de que conozcan realmente cuáles son mis aspiraciones musicales.

¿Cuáles son?

¡Uf! Diría que mi mayor ambición en la música es tener una huella personal y auténtica, y que todo el mundo me siga por lo que soy y por lo que hago.

Ha salido ‘Ojalá’, el primer adelanto de tu disco. Para mí, ‘el x venir’ y ‘LIBERTÁ’ eran bangers directos y en esta he encontrado un tono más recatado, con más profundidad.

Cuando hice ‘Ojalá’ sabía que tenía que salir pronto porque siento que estoy mostrando una nueva faceta. Siento que tiene un sonido más maduro. Hay otro semblante. De hecho, hay gente que grabó conmigo cuando yo salí de OT y que al escuchar estas nuevas canciones me han dicho que se me nota en la forma de interpretar.

«La industria a veces se convierte en un McDonald’s, rollo fast music, fast fashion»

¿Es una canción que ha surgido directamente en el estudio o…?

Todavía no puedo desvelar muchas cosas porque llevo mucho tiempo preparando esto y hay un álbum conceptual muy claro y muy sólido. La industria a veces se convierte en un McDonald’s, rollo fast music, fast fashion, fast food, fast todo… Mi intención es que se saboree también el camino. Los proyectos artísticos que más admiro tienen ese peso y se disfrutan poco a poco. Un día, me acosté en la cama sÚper tarde, muerta de trabajar y, de repente, me vino como una epifanía: «Esto es lo que estoy buscando, este tiene que ser el concepto y no hay otra opción posible». Desde ahí, todo lo que hice fue caminar hacia allá. Así que cuando se desvele un poco… aunque ya hay mucha gente que yo leo en redes y que como que…

¿Que tiene una idea de lo que puede ser?

Sí, y están caliente, caliente. Me quedo flipando. Yo soy mucho de soltar pistas por redes y la gente es muy lista. ‘Ojalá’ es la primera ventana y ya se descubrirá en qué punto de la historia está. De forma general, sin adentrarme mucho, la canción va de un amor incondicional. Creo que cuando se ama de verdad, el amor no es egoísta. Y creo que también forma parte del amor querer que esa persona esté bien aunque no sea contigo. «Ojalá alguien te sepa querer como yo», porque no me importa de qué manera acabe esto, que quiero lo mejor para ti.

Esa frase también tiene un punto de: «Que sepas que nadie te va a querer como yo», ¿no?

La verdad es que cuando estaba haciendo la canción en el estudio me gustaba esa dualidad. Quiero que te quieran muchísimo, muchísimo, muchísimo, pero bueno, que sepas que yo te he querido mucho. Como que todas sentimos que nadie va a querer a nadie como lo hacemos nosotras, pero creo que es bonito. Me parece precioso pensar que damos todo y que todo nuestro concepto del amor es lo que ponemos en el asado cuando estás enamorado.

¿El disco sale este año?

Sí. Eso te lo has llevado tú, ¿eh? No se lo he dicho a nadie.

Tu música es pop electrónico, podríamos decir.

Mucha gente me pregunta y yo realmente no sabría decir qué género es. A veces me ha pasado que me subo en un taxi y escuchan que estoy teniendo una conversación de música y me preguntan si soy cantante y qué tipo de música es. ¡Y no lo sé! Creo que, y me encanta, que cada vez los géneros están más disueltos. Ahora está todo mucho más fusionado.

«Beyoncé es mi escuela»

Según lo que he leído por ahí, y corrígeme si me equivoco, a ti te gusta el R&B y tu artista favorita es Beyoncé. ¿Puede ser?

Bueno, soy fanática de Beyoncé. O sea, voy a verla ahora por la gira de ‘Cowboy Carter‘. Amo a Beyoncé. Es mi escuela. He aprendido todo de Beyoncé. Entonces, ¿cómo no voy a tener estándares altos? Yo empecé a escuchar música contemporánea española, porque los clásicos y eso ya lo escuchaba en mi casa, pero cuando estaba creciendo era un poco niña rara porque, como soy de Motril, que es una ciudad pequeñita de Granada, pues era una niña de 12 años que escuchaba ópera y música clásica y que le encantaba Christina Aguilera y Beyoncé. Es como, ¿qué pasa aquí? Evidentemente, hay muchísima gente que ha vivido esa experiencia, pero es verdad que de pequeña eso era diferente a lo que era mi entorno en el colegio.

Ya, yo escuchaba rock y me sentía raro.

¿Cuánta gente escucha rock o Christina Aguilera? Pues muchísima, pero si te pilla cuando tienes 10 años, pues a lo mejor los otros niños no lo entienden. Yo te diría que toda mi formación, desde los 12, que empiezas como a «bichear» tu propia música, hasta los 18, ha sido muchísimo R&B.

¿Nunca has experimentado con ese estilo?

Me da mucho respeto. Hay muchos estilos que me dan respeto porque siento que hay que tener… Es como interpretar una canción de Nina Simone. Para cantar una canción de Nina Simone tienes que tener un bagaje dentro. Como el flamenco. Nunca me atrevería a cantar una canción de flamenco. Me pasa igual con el R&B, y creo que llegará porque me encantaría hacerlo, pero solo cuando realmente sienta que tengo los conocimientos y que me conozco lo suficiente como para que sea algo que nazca de mí, no intentar copiar algo que ya existe. Al final, el R&B proviene de una escena cultural a la que yo, como niña de Motril, no formo parte, aunque me inspire muchísimo.