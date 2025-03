Juanjo Bona: «Busqué el hit, no lo encontré y cogí otro camino»

‘Recardelino‘ es un disco sorprendente en su reivindicación de la música aragonesa, y su encuentro con autores y productores salidos del underground, como El Buen Hijo y Marcel Bagès. Su autor, Juanjo Bona, visita ALGO CAMBIÓ… el podcast de JENESAISPOP con Fundación SGAE, para hablar de todo el proceso compositivo, y de folclore en general.

- Publicidad -

Bona nos explica que para el proceso creativo fue determinante la visita a la casa de Jose Isauca, un historiador de su pueblo, Magallón, para comprender las leyendas antiguas, las tradiciones, la relación con Bécquer o incluso con letras que ya tenía escritas previamente, como la de ‘Golondrinas’.

Durante el proceso compositivo, Juanjo se encontró escribiendo estrofas y estribillos, pero siempre le venía una jota a la cabeza. Desde su sello, le advirtieron que ahí podía haber un camino. «Al principio renegaba de la jota. No confiaba en la jota. Ni en mí, también te digo. Pero no podía hacer otra cosa más que esto», indica, y añade en otro momento: «la jota es muy rica, pero es desconocida. Aquí venimos a abrir una puerta».

- Publicidad -

¿Nunca le ha preocupado no entrar en playlists o 40 Principales? «Yo lo quería, ¿eh? Yo quería entrar en esas playlists y pensaba que era mi camino. Yo pensaba que debía ser comercial para triunfar, y debía buscar el hit. Al principio busqué el hit y no lo encontré nunca, y me di cuenta de que tenía que coger otro camino. Buscar, dentro de lo comercial, lo que me podía hacer diferente. Hubo varias personas de la industria que me decían: «aquí hay un camino» y yo no quería mirarlo».

Una vez aceptada la idea, era evidente que era buena y que tenía todo el sentido: «En Magallón hay mucha música, casi todo el mundo toca un instrumento. Hay agrupaciones. La banda donde yo toqué el clarinete ganó un certamen mundial en Holanda. Era la banda de Magallón contra bandas japonesas: fuerte. La banda tiene mucha importancia en Magallón y hay un compositor de pasodobles muy famoso, Abel Moreno. Se han hecho muchos encargos a compositores por parte del ayuntamiento. La mayoría de las obras están inspiradas en la jota de La Magallonera, que es una jota que compuso un magallonero, la jota más famosa de Aragón, la jota de mi vida, la que sale en el disco, la jota por excelencia. Yo me inspiré en una de estas obras, ‘Magallón e Instrumento de Civilizaciones’, para sacar varias melodías que aparecen en la intro del álbum. Todo lo que tarareo son melodías que existen realmente: introducciones de la Magallonera, todo está inspirado en La Magallonera».

- Publicidad -

En el proceso creativo, han ayudado a Juanjo gente como Confeti de Odio, El Buen Hijo o Fresquito y Mango, que se han convertido en sus nuevos amigos cuando se sentía más solo: «No los conocía, antes mis gustos eran otros. Antes no pensaba en letra y cantaba por cantar. En OT, descubrí el sentido de componer una canción, con ‘El Patio’. Antes cantaba en una orquesta y Luis Miguel era mi referente absoluto. David Bisbal, Pablo Alborán, Pablo López. Al empezar a hacer jota, esta gente no tenía nada que ver y tuve que buscar otra gente. Ahí apareció María Arnal, Rodrigo Cuevas y un montón de gente. Gente que había usado la jota u otros folclores de España».

Rodrigo Cuevas puede ser un personaje determinante para su futuro, por las conversaciones que han tenido: «Rodrigo Cuevas me dijo: «estás imaginando el pueblo desde la nostalgia, desde lo bonito, pero no estás haciendo canciones sobre la diversión, sobre las «no normas», sobre la sexualidad en la fiesta de un pueblo». Hay un montón de lugares que explorar y que yo no he explorado, que no son nostálgicos, pero en ese disco sobre todo hay recuerdo y nostalgia, igual a veces demasiado, pero bueno». Sobre si se siente parte de una escena de folclore, reconoce: «Sigo teniendo desconfianza en mí mismo, pero claro que quiero formar parte». También elogia particularmente el trabajo de Rosalía, y sobre todo de Amaia, cuyo concierto en el Movistar Arena indica que le ha cambiado la vida.

Sobre su propio desarrollo como autor, Juanjo Bona reconoce en la composición de ‘Mis tías’ un punto de inflexión, porque además desde Universal le animaron a que fuera un single «para diferenciarse» por muy «rara» que fuera (versa sobre las trabajadoras de su Colegio Mayor), además en una época en la que lo estaba pasando mal «porque ya no había más Colegio Mayor para él». «Hace mucho que no hablaba de este tema, pero una de las primeras veces que vine a Madrid, ciertas personas me trataban como si fuera más corto. Se me había olvidado, pero fue por el hecho de venir del pueblo, de no venir de un instituto enorme».

Una falta de confianza que también se refleja en la gran ‘Villano’: «Era cortísima. Tenía 3 partes que no había manera de hilar, pero a todo el mundo le gustaba. Era la demo más chapucera, y no sabíamos qué parte poner primero. Los productores hicieron ahí su magia, porque son partes distintas sobre diferentes puntos de vista, hablando de mi forma de ser, de mi coraza, cuando se habla desde dentro. Me gusta muchísimo, es muy loca, muy yo, y rompedora». Casi tanto como el nombre del álbum, algo difícil de recordar pero muy original: «Cuando lo propuse hubo alguna persona que no sabía ni pronunciarlo, me planteé cambiarlo, pero otra persona me dijo: «todo tu disco es raro, no pretendas ahora que el nombre sea fácil, que vaya todo en el hilo que tenga que ir».

Hablamos también con Juanjo sobre la ausencia de ‘El destello’ con su pareja Martin: «Me rayé, nadie me lo había dicho hasta que vosotros lo mencionasteis [en una escucha privada para la prensa]. Pero es que va en otra onda. Es de después de OT. Todas las etapas son un camino entre el pueblo y Madrid. La primera, desde que nací hasta que me fui a Madrid. Luego la etapa de estudiante. Y al final, OT, el cambio de vida, el boom de todo esto». E igualmente sobre la ausencia de «featurings»: «Hablé con varias personas para hacer colaboraciones, pero por tiempo o porque no quisieron, no se hicieron. De momento nadie [se ha querido subir a una jota] pero ya se subirán. A día de hoy lo agradezco, no hace falta agradar».

En los últimos minutos del podcast, reflexionamos sobre el sentido de la última canción: «más que búsqueda es un encuentro. Me he encontrado totalmente. Evolucionamos y aceptamos esos cambios. Me gusta mucho porque es un resumen cojonudo de lo que es el álbum. Me gusta que parece que había que componer de manera comercial y justo es en lo más específico, en esta canción o en ‘Mis tías’ donde la gente más conecta». Y adivinamos lo que puede traer su futuro: «Sí, yo creo que haré un disco de pop. Quiero explorar, uno de mis aprendizajes ha sido descubrir la identidad artística, la coherencia, mantener tu estilo. Más que el estilo, es más hacer las cosas desde dentro, que sea tuyo. Y eso ya te hace un disco coherente».

La segunda parte del podcast cuenta con Karmento, os lo contaremos mañana. Juanjo Bona actúa en salas de todo el país esta primavera. Fechas, aquí.