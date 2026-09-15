Ed Sheeran responde a Macklemore: «No soy cómplice»

Ed Sheeran ha decidido tomar cartas en el asunto respecto a la polémica de su gira americana. Durante los 2 primeros shows del tour, el telonero Macklemore exhibió imágenes del genocidio palestino y pronunció las palabras «Palestina libre», provocando el enfado de artistas como P!nk, que a su vez ha tenido que explicarse.

Ayer el rapero comunicaba que le habían echado de la gira, y Sheeran ha decidido explicar que no ha sido decisión suya. Además, añade que ha pasado la semana tratando de «buscar puentes». El autor de ‘Perfect’ ha acudido a Instagram para asegurar que, aunque no tome parte por ninguno de los dos lados (Palestina e Israel), eso no significa que no tenga una opinión propia.

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El cantante comienza diciendo que está «consternado por el conflicto entre Israel y Palestina» y por «el dolor generado en los dos lados», que representa «una tragedia humanitaria». Aclara que fue Macklemore el que le pidió telonearle el año pasado y que nunca interfiere en las decisiones artísticas de sus teloneros.

Explica: «Después de los conciertos de Macklemore en Nueva Jersey, los recintos empezaron a comunicar que cancelarían los conciertos si él seguía siendo el telonero. Me informaron de que esta postura se basaba en la forma en que Macklemore transmitió parte de su mensaje durante su actuación, más que en lo que dijo. He hablado con los recintos toda esta semana para construir un puente (…) pero la decisión de los recintos y los promotores estaba hecha».

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A continuación reconoce que no ha podido hacer mucho: «Macklemore saliendo de este tour fue una decisión de la promotora, no mía. Su contrato era con la promotora, no conmigo». Y respecto a su opción de no meterse en política, explica: «Quienes vienen a mis conciertos saben que son sobre unidad, diversión, escapismo, amor y un lugar donde todo el mundo sea bienvenido».

Quizá consciente del mensaje equidistante que está dejando, puntualiza: «no soy cómplice, tengo mi opinión personal sobre este conflicto devastador. Solo porque no la diga públicamente, no significa que no la tenga, y no significa que no me importe. Ni significa que no apoye causas por mi cuenta, a mi manera personal». También explica que a sus shows «van muchos niños» y que «hay muchas aproximaciones para un mismo fin, que es la paz». «Escojo usar mi fama y mi plataforma como lugar seguro, mantener la diplomacia y las conversaciones abiertas, en lugar de cerradas».