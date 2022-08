‘Despechá’ de Rosalía sube en EE UU y avanza como hit global

Esta semana, ‘Despechá’ de Rosalía recupera el número 1 de la lista oficial española. Continúa, así, la complicada batalla que mantiene con el dúo entre Bizarrap y el canario Quevedo por el título de canción del verano.

Mientras la sesión #52 del argentino Bizarrap con Quevedo se mantiene en el número 1 de Spotify a nivel global (!!), por encima de los hits de Harry Styles, Nicki Minaj, Beyoncé o el insólito revival de Kate Bush; Rosalía puede presumir de estar compitiendo en las listas internacionales en solitario, sin featurings. Es todo un mérito para una artista española haber aparecido en el competitivo Billboard Hot 100 en el puesto 98 la semana pasada. Sin el apoyo de las radios, que cuentan un 30% aproximadamente en la elaboración de esta lista, esta semana ‘Despechá’ sube al puesto 85.

No es la primera vez que Rosalía entra en el Billboard Hot 100, pero sí la primera que lo logra en solitario. Antes, ’TKN’ con Travis Scott fue número 66, ‘Lo vas a olvidar’ con Billie Eilish llegó al 62 y ‘La fama’ con The Weeknd al número 94. Su featuring en ‘Relación’ con Sech, Daddy Yankee y Farruko fue número 64 y ‘La noche de anoche’ con Bad Bunny, número 53. ‘Despechá’, además, será un tema longevo, pues en su semana de debut no llegó al top 100, sino que ha ido subiendo con el paso de los días en este mercado.

Aunque es verdad que en Reino Unido, ‘Despechá’ ni ha entrado ni se la espera, pues no es el país más proclive a la música latina ni extranjera en general, existen más países en el mundo. El nuevo tema de Rosalía está siendo especialmente exitoso en grandes mercados latinos como Argentina y México, donde ha llegado al top 20 oficial tras haber alcanzado y mantenido buenas posiciones en Spotify. Y también hay cierto avance en países europeos como Francia o Italia, donde ronda el top 75.

Sumando un top 11 en Portugal, un top 18 en Países Bajos, un top 22 en Suiza… y, de nuevo, los datos de Estados Unidos que son muy voluminosos (3 millones de streamings semanales), ‘Despechá’ está asentada en torno al número 6 global de Spotify desde hace días, ayudada por el apoyo de la todopoderosa playlist de Spotify Today’s Top Hits. Qué duda cabe de que si ‘MOTOMAMI‘ carecía de un single tan carismático como ‘Malamente’, la artista ha sabido dar con la tecla tan solo unos meses después.



