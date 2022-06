Si ya hace unos días hablábamos de la re-entrada de ‘Running Up That Hill’ en las listas de éxitos a cuenta de su uso en la cuarta temporada de ‘Stranger Things‘, esto se está volviendo ya monstruoso: a la hora de escribir estas líneas, el tema no solo ha superado en reproducciones a la hasta ahora campeona entre las canciones de Kate Bush ‘Wuthering Heights’, sino que es #1 en el top global de iTunes, #1 en Spotify USA, y #2 en el top global de Spotify, superando a las ochocientas canciones de Bad Bunny y a los recientes lanzamientos de Jack Harlow o Lizzo.

Pese a lo difícil que puede ser desbancar al #1 actual (‘As It Was’ de Harry Styles), Bush no parece haber tocado techo. En un momento dado, hace unos días, hubo casi un empate técnico: 8.434.205 reproducciones para ‘As it Was’ y 8.418.852 para la icónica (aquí podemos usarlo) canción de 1985.

La pregunta de este titular tiene una respuesta corta: porque ‘Running Up That Hill’ es un temazo, y Kate Bush una reina. Pero ambas cosas ya las sabemos y, por suerte o por desgracia, no son suficientes para conseguir esta hazaña. Son importantes factores, como desde luego lo es la alta popularidad de ‘Stranger Things’, pero es probable que el ingrediente secreto tenga que ver con cómo la serie usa esta canción.

‘Running Up That Hill’ suena ya en el primer episodio de la nueva temporada, y seguirá sonando -y siendo mencionada por los chicos- en otros más, pues es la canción favorita de Max, una de las protagonistas, que está viviendo una etapa difícil y acude a ella buscando paz. Y justo es eso, el efecto terapéutico que puede tener una canción y que tanto nos apasiona a los melómanos (y a cualquier persona, realmente), lo que los hermanos Duffer exploran con el tema de Bush, aderezándolo con fantasía y, ojo, terror.

Porque eso es una de las principales novedades de esta temporada. A diferencia de mis compañeros, no me entusiasmó ni siquiera la 3ª de ‘Stranger Things’, pero he caído rendido ante esta cuarta, en mi opinión superior incluso a la primera (que, más allá de una buena ejecución de nostalgia, no me parecía que aportase demasiado).

El giro al terror se nota incluso en las referencias o guiños tan propios de la serie: de ‘E.T.’ o ‘Los Goonies’ pasamos -exceptuando anacronismos como ‘The Ring’ o ‘El silencio de los corderos’- a clásicos del horror de la época como ‘Halloween’, ‘Terror en Amityville’, ‘Carrie’, ‘Hellraiser’ (!) y, sobre todo, ‘Pesadilla en Elm Street’, incluyendo hasta un cameo de Robert Englund. Precisamente es a una película de esta saga a lo que recuerda más el uso de ‘Running Up That Hill’ -y la temporada en general-: la excelente tercera entrega, ‘Los guerreros del sueño’, que además también lanzó a las listas de éxitos una canción, ‘Dream Warriors’ de los metaleros Dokken, escrita para la película.

Cuenta Variety que Kate Bush es muy selectiva a la hora de aceptar que se usen sus canciones, pero era fan de la serie. Ahora ha enviado un comunicado dando su bendición y asegurando que no puede aguardar al desenlace de estos capítulos, dentro de unas semanas. La encargada de la música de ‘Stranger Things’, Nora Felder, saltó de alegría al recibir el “ok”, porque era el tema que más le encajaba, tanto por contexto histórico como por las sensaciones que transmite la canción, su punto épico e incluso su letra.

Y es así hasta el punto de que ‘Running Up That Hill’ no solo “aparece” en la temporada, sino que es casi un personaje más, o al menos un acompañamiento perfecto en la cuidada evolución de Max, que nos lleva hasta una catarsis, e incluso sigue presente después de ella. De hecho, no sería extraño que volviese a aparecer en la segunda parte de la temporada o incluso en la quinta y última temporada, aunque su peak a priori haya sido en esta tanda de episodios.

Y en la vida real igual: es posible que el peak de esta resurrección no haya llegado y que, para cuando leáis este artículo, la canción haya alcanzado el número 1. Por cierto que, casualidad o no, estos días ha salido un cover de Kim Petras en exclusiva para Amazon.