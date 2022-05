Kate Bush vuelve a las listas de éxito gracias a ‘Stranger Things’

La cuarta temporada de ‘Stranger Things’ estaba preparada para ser la serie del momento, y así lo está siendo. Pero la popularidad de la serie no solo se puede medir en reproducciones de la misma, sino que el fenómeno ‘Stranger Things’ ha llegado hasta las listas musicales de éxitos. La serie ha conseguido revivir el tema ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’ de Kate Bush, hasta colocarla en el top 13 de la lista global en Spotify.

‘Running Up That Hill (A Deal With God)’ es una canción de 1985, y en su época logró un top 3 en Reino Unido y un top 30 en los Estados Unidos. De hecho, en la lista de las 50 mejores canciones de Kate Bush que hizo JENESAISPOP, esta ocupa el primer puesto. Sirvió para reavivar la carrera de la icónica cantante, y curiosamente hoy también sirve de carta de presentación para muchos jóvenes que no la conocen. El tema se ha hecho tan viral porque en la serie, la canción es la favorita de Max (Sadie Sink). El personaje la escucha en su walkman, pero en el cuarto capítulo de la temporada se reproduce en un momento de de alta tensión y dramático para ella.

Además de haberse posicionado en el top 13 de la lista ‘Global: Top 50’ de Spotify, es ya top 2 en la de Reino Unido y top 18 en la de Estados Unidos. Asimismo, también es número uno en iTunes. Falta por ver cómo se comporta el tema de Kate Bush en la Billboard Hot 100 esta semana, en unos tiempos donde la lista sigue embriagada con tanto Bad Bunny, Harry Styles y Kendrick Lamar. Hace unos años, la serie ‘Strager Things’ ya consiguió volver a poner de moda otro hit de los 80, en este caso ‘Never Ending Story’.





