Ed Sheeran y Robert Kraft donarán 2 millones de dólares cada uno tras la donación de un millón anunciada por Macklemore para apoyar al pueblo palestino. Macklemore había anunciado que destinaría a organizaciones de apoyo a Palestina el millón de dólares de beneficios netos que ha recibido por acompañar a Sheeran en su gira The Loop.

No está claro de momento a qué organizaciones irá el dinero de Sheeran y Kraft. Según Variety, sus representantes no han concretado el destino de las donaciones. Kraft ha explicado que Sheeran le llamó para pedirle que comprometiera los 2 millones y que también contactará con otros propietarios de recintos.

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La donación de Macklemore llega después de le hayan echado de la gira de Sheeran. Varios recintos se han negado a acoger sus conciertos tras sus declaraciones a favor de Palestina en un concierto en Nueva Jersey, donde gritó «Free Palestine» y mostró imágenes de la destrucción en Gaza.

Después de la salida de Macklemore, también han abandonado la gira los otros teloneros, Finneas, Aaron Rowe y Lukas Graham, además de Beoga, la banda que acompaña a Sheeran. Los cuatro han expresado su apoyo a Macklemore y a Palestina.

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Kraft, propietario del Gillette Stadium, había confirmado que Macklemore no actuaría allí y había señalado sus «acciones recientes» y lo que considera un historial de retórica e imágenes antisemitas. Macklemore, por su parte, ha acusado a Kraft de presionar a otros propietarios de estadios para que siguieran su ejemplo.