‘Party’: Troye Sivan samplea ‘Music’ de Madonna

En avance de su nuevo álbum ‘She’s the Best’, que sale el 9 de octubre, Troye Sivan había compartido el single homónimo y tema de apertura, que suena un tanto diferente al resto de su discografía, casi próximo a Avalanches. El artista había dicho que buscaba algo atemporal esta vez.

En cualquier caso, el siguiente single llamado ‘Party’ se entrega a las pistas de baile, pareciendo una producción hermana de ‘Club classics‘ de Charli xcx por su parte vocal recitada. En su nuevo banger, Troye enumera todos los lugares donde quieren llevar la fiesta, no solo al club, sino también a su casa, a un restaurante, debajo de un puente, o detrás de un arbusto. Bush, no rush.

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Si estás buscando la melodía de ‘Party’ como LaToya Jackson con su lupa, no tienes que ir muy lejos: basta con detectar la melodía de ‘Music’ de Madonna. Troye recupera el estribillo «music makes the people come together» -cantado por él- y la producción samplea la sección «acid rock», añadiendo una textura medio psicodélica a la grabación.

Por si cabe alguna duda, Madonna y Mirwais están acreditados en ‘Party’, mientras el vídeo medieval lleno de sexo sigue la fórmula cinematográfica a la par que coreografiada de sus últimos clips. Dato random: Madonna y Troye comparten bailarín, el italiano Daniele Sibilli.

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‘Music’, cabe decir, es uno de los números 1 más olvidados de Madonna. Publicado en el año 2000, cuando Troye tenía 5 años, se sitúa en 2º puesto en la lista de mejores canciones de Madonna para JENESAISPOP. ‘Vogue’ estaba muy vista, así que bien por Troye.

- Publicidad - ¿Qué te parece Party de Troye Sivan? Está OK pero necesita el sample para tener... algo

Me encantan el tema y el sample

No me ha gustado, muy obvio todo Ver resultados