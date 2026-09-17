Sorpresa: Rosalía, en el nuevo disco de Fontaines DC

Justo cuando nos preguntábamos qué será lo siguiente para Rosalía, ahora que ha terminado su gira; presentará dos temas, no sabemos cuáles, en SNL; y además está siendo nominada a premios como los Latin Grammys… ¡sorpresa! Lo primero que conocemos seguro es que será la artista invitada del nuevo disco de Fontaines DC. Es la primera vez que un externo canta en un álbum de los irlandeses, pese a que Grian Chatten sí ha colaborado con gente como Kae Tempest o Hinds.
‘Dopamine Chamber’, el álbum de la banda de post-punk poético 100% sui generis, sale el 16 de octubre, y ha sido presentado por el single ‘Marianne’, que ha logrado un enorme éxito en Reino Unido para un tema de estas características: ha sido top 19 y continúa en el top 30 cuatro semanas después.
Rosalía aparecerá en la pista 8, ‘WHERE IS GONE’, recordando a dos colaboraciones, quizá: la que hizo con un artista británico alternativo como fue James Blake; y la más gamberra que hizo en España para Carolina Durante. Apostamos a que sonará más cerca de lo primero, aunque pudiera parecer lo segundo.
En una nota de prensa anterior, se describía el álbum de Fontaines DC, entre otras cosas, como un compendio de «baladas poderosas y melodías de himno que brillan entre la oscuridad». Así queda la secuencia:
1. Six Shot Morning
2. Marianne
3. Mimesis
4. Happy For You
5. Demolition
6. Tongue
7. One Man
8. Where Is Gone? (con ROSALÍA)
9. You Miss Me
10. Japan
11. Intimate
Os dejamos con las fechas de la gira del álbum, incluyendo 2 fechas en España, 1 de ellas ya agotada:
2026
Viernes 18 de septiembre – Shaky Knees, Atlanta, GA, USA
Domingo 20 de septiembre – Sea.Hear.Now, Asbury Park, NJ, USA
Lunes 21 de septiembre – Kings Theatre, Brooklyn, NY, USA (AGOTADO)
Viernes 25 de septiembre – Hollywood Forever Cemetery, Los Angeles, CA, USA (AGOTADO)
Domingo 27 de septiembre – Ohana Festival, Dana Point, CA, USA
Miércoles 21 de octubre – MEO Arena, Lisbon, Portugal
Jueves 22 de octubre – Movistar Arena, Madrid, España
Sábado 24 de octubre – Sant Jordi Club, Barcelona, España (AGOTADO)
Lunes 26 de octubre – Unipol Arena, Bologna, Italia (AGOTADO)
Miércoles 28 de octubre – Hangar Stage 1, Belgrade, Serbia
Viernes 30 de octubre – Sportovní hala Fortuna, Prague, República Checa
Sábado 31 de octubre – Atlas Arena, Łódź, Polonia (AGOTADO)
Lunes 2 de noviembre – Max-Schmeling-Halle, Berlin, Alemania (AGOTADO)
Jueves 5 de noviembre – Hovet, Stockholm, Suecia
Viernes 6 de noviembre – Oslo Spektrum, Oslo, Noruega
Domingo 8 de noviembre – Royal Arena, Copenhagen, Dinamarca
Martes 10 de noviembre – Ziggo Dome, Amsterdam, Países Bajos (AGOTADO)
Jueves 12 de noviembre – AFAS Dome, Antwerp, Bélgica (AGOTADO)
Viernes 13 de noviembre – Accor Arena, Paris, France (AGOTADO)
Viernes 20 de noviembre – M&S Bank Arena, Liverpool, UK (AGOTADO)
Sábado 21 de noviembre – AO Arena, Manchester, UK (AGOTADO)
Domingo 22 de noviembre – OVO Hydro, Glasgow, UK (AGOTADO)
Martes 24 de noviembre – First Direct Arena, Leeds, UK (AGOTADO)
Miércoles 25 de noviembre – Utilita Arena, Birmingham, UK (AGOTADO)
Viernes 27 de noviembre – The O2 Arena, London, UK (AGOTADO)
2027
Viernes 18 de junio – Rock In Roma, Rome, Italia
Sábado 19 de junio – I-Days Festival, Milan, Italia
Sábado 26 de junio – Slane Castle, County Meath, Irlanda
Domingo 27 de junio – Slane Castle, County Meath, Irlanda
Martes 29 de junio – Blackweir Fields, Cardiff, UK
Jueves 1 de julio – St James’ Park, Newcastle, UK
Sábado 3 de julio – Heaton Park, Manchester, UK (AGOTADO)
Domingo 4 de julio – Heaton Park, Manchester, UK
Martes 6 de julio – Glasgow Green, Glasgow, UK
Viernes 9 de julio – London Stadium, London, UK
Miércoles 11 de agosto – Barclays Arena, Hamburg, Alemania
Martes 17 de agosto – Olympiahalle, Munich, Alemania
Miércoles 18 de agosto – Parkbühne Wuhlheide, Berlin, Alemania