The Weeknd: «Que no me voy, que me quedo»

The Weeknd ha especulado varias veces con su retirada, como mínimo del personaje, insinuando que le gustaría llamarse, como artista, simplemente ABEL. Lo dijo en 2022 y en 2025 seguía más o menos con la misma historia, diciendo algo así como que nadie podría hacer de The Weeknd mejor que él lo había hecho ya. En plan «se acabó».

Últimamente se le ha visto retractándose, diciendo en algún concierto que «nunca iba a desaparecer» y ahora lo confirma en charla con GQ Hong Kong. En este medio ha dicho que «no se ir a ningún lado» y que simplemente estaba «hibernando».

- Publicidad -

Ahora que se acerca el fin de su gira y por tanto de su trilogía, siendo el último concierto en Malasia en noviembre, ve las cosas de otra manera: «Pude vislumbrar cómo es retirarse y no es para mí. Es un verdadero privilegio hacer lo que hago. No hay nada como este trabajo. La gratitud que he sentido durante el último año ha sido inmensa. Seguiré haciéndolo todo el tiempo que pueda. The Weeknd no se va a ninguna parte».

Además, añade: «Mis fans saben que he cambiado de piel muchas veces a lo largo de mi carrera. Conté una historia desde 2020 y hasta ahora y esa historia ha llegado a su final. Pero solo es la historia de 2020».

- Publicidad -

Podcast: toda la carrera de The Weeknd