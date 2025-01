The Weeknd pospone su disco e insiste en el final de The Weeknd

‘Hurry Up Tomorrow’, el nuevo disco de The Weeknd, precedido por tres singles hasta la fecha, tenía que salir a la venta el próximo 24 de enero. Por respeto a las víctimas de los incendios de Los Ángeles, a todos aquellos que han perdido sus casas y a los 150.000 evacuados, el artista anuncia que retrasará el álbum una semana. Ahora mismo está planeado para el 31 de enero. Además, queda cancelado el concierto de presentación que iba a tener lugar en el Rose Bowl el 25 de enero.

Indica The Weeknd en redes sociales: «Esta ciudad ha sido siempre una profunda fuente de inspiración para mí, y mis pensamientos están con cualquiera que se haya visto afectado en estos tiempos difíciles».

Continúa: «mi principal objetivo seguirá siendo apoyar la recuperación de estas comunidades y ayudar a esta gente tan increíble en la reconstrucción». En efecto, multitud de vídeos e imaginería de The Weeknd ha dado vueltas sobre la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo aquel icónico vídeo en Hollywood que realizó con Lana del Rey para ‘Lust for Life’ (en la imagen).

Por otro lado, en una entrevista con Variety, The Weeknd indicaba este fin de semana que podría dar por terminado el proyecto The Weeknd en cuanto termine la era de ‘Hurry Up, Tomorrow’, el cual culmina la trilogía que ya ha incluido ‘After Hours‘ (2020) y ‘Dawn FM‘ (2022). El artista ha declarado exactamente: «Todo ha de representar un desafío. Y para mí, ahora mismo, The Weeknd, sea lo que sea, está dominado. Nadie va a hacer de The Weeknd mejor que yo, y no voy a hacerlo mejor de lo que ya es hoy. Yo creo que he superado cada reto con este personaje y es por eso que estoy tan emocionado acerca de la película [que acompaña al disco], porque me encanta este reto».

The Weeknd ya había dado pistas sobre su hartazgo del alias The Weeknd en 2022. En concreto dijo que le gustaría adoptar un nombre tan contundente como «Madonna, Cher o Prince, sin apellidos» y que le gustaba su simple nombre de pila, Abel. Aunque cuesta creer a los artistas en esta deriva de anuncios, hay que recordar que C. Tangana no ha vuelto a publicar nada como C. Tangana desde que sacó «El Madrileño» y pidió ser llamado con ese otro alias; y que Kanye West ahora firma sus discos en plataformas de streaming tanto con el nombre de siempre como con el nuevo, Ye.