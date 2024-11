¿Está bien enfilada esta era de The Weeknd?

‘Hurry Up Tomorrow’, de The Weeknd, aún sin fecha de edición, ha dado a conocer tres singles. Os ofrecemos una opinión a favor sobre ellos, otra en contra, así como la posibilidad de votar.

«Tengo mucha curiosidad por el nuevo disco de The Weeknd, y sus singles tienen bastante ‘culpa’ de esto. ‘Dawn FM’ era más o menos continuista con respecto al estupendo ‘After Hours’, pero los adelantos que hemos tenido hasta ahora de ‘Hurry Up Tomorrow’ no pueden ser más distintos entre sí. ‘Dancing in the Flames’ sí que puede ser la más parecida, de nuevo muy eficaz en esa mezcla de optimismo y melancolía (esta vez más balanceada hacia lo primero), pero luego ‘Timeless’ recuerda más a la época de ‘Starboy’, con un trap elegante y más oscuro, y unos coros finales que recuerdan un poco al ‘Mylo Xyloto’ de Coldplay.

- Publicidad -

Tanto por esto como por la mencionada oscuridad, tiene sentido que lo siguiente haya sido ‘Sao Paulo’, quizás un pastiche, quizás la más interesante de las tres, porque no habíamos visto nunca a The Weeknd en esta tesitura. Lleva a su terreno el sonido de Anitta, se acerca también al de ella, y por el camino queda un sonido que, sobre todo en su parte, resulta una mezcla entre el Guetta de los 10s y Die Antwoord. Si se lo trabaja bien, puede que estemos ante un disco bastante completo de Abel Tesfaye». Pablo N. Tocino.

«Poco sabemos de ‘Hurry Up Tomorrow’, última parte de la trilogía que Abel Tesfaye comenzaba con ‘After Hours’ y continuaba con ‘Dawn FM’. Ambos discos mostraban una gran solidez y coherencia sonora. Lo que conocemos de la tercera secuela es todo lo contrario: tres sencillos que no nos dan ninguna pista del sonido que ofrecerá en esta ocasión el artista, y que tampoco incitan a querer descubrirlo.

- Publicidad -

El primer adelanto, ‘Dancing in the Flames’ muestra al The Weeknd más abiertamente comercial y menos inspirado: para un artista que ha firmado algunas de las mejores canciones synthpop de los últimos años, es decepcionante encontrarse con un número de pop bailable tan blandito y pasado de moda que podría haberlo firmado One Direction.

Afortunadamente, ‘Timeless’ con Playboi Carti es bastante mejor, donde Tesfaye se pasa al trap con una producción sugerente y oscura con un innegable “flow”. No será el tema más creativo de su carrera, pero ofrece retazos de lo que mejor sabe hacer.

- Publicidad -

El último giro de volante que ha visto la luz es una colaboración con Anitta (con forma de sample), quizá la canción más arriesgada que ha lanzado el artista en los últimos tiempos. Arrimándose al funk brasileño, el resultado es sin duda interesante, aunque no del todo satisfactorio. Es una canción que parece construida a parches, que encuentra dificultades para funcionar como parte de un todo. Se agradece el riesgo pero es inevitable no levantar la ceja ante sus confusos cinco minutos que no parecen tener demasiado que decir.

Tanto ‘After Hours’ como ‘Dawn FM’ dan motivos para confiar en la visión artística de The Weeknd, pero el inminente ‘Hurry Up Tomorrow’ genera muchas dudas. Escuchando estos tres singles, el principal sentimiento que a uno le invade es la indiferencia». Fernando García.



¿Qué single o singles recientes de The Weeknd te han gustado? El último, Sao Paolo

El primero, Dancing in the Flames

El segundo, Timeless

No, ninguno Ver resultados