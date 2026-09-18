Zach Cregger se lo pasa en grande en la nueva ‘Resident Evil’

Lo primero que vemos en ‘Resident Evil’ es a un personaje entrando a un hospital. La cámara lo sigue de espaldas, en un plano secuencia en el que pronto se descubre que no se trata de una noche cualquiera en la sala de urgencias, sino de una mucho más complicada de lo normal. Como si fuera un videojuego, Zach Cregger elige a Bryan (Austin Abrams) como protagonista, un hombre contratado por los centros médicos para llevar provisiones urgentes y confidenciales de un lugar a otro. A punto de terminar su jornada laboral y volver a casa con su esposa, quien le espera enfadada por su fría reacción ante la noticia de que va a ser padre, recibe un último encargo en Raccoon City, a una hora de camino por una carretera inhóspita y nevada.

Bajo esta premisa surge una auténtica odisea llena de acción, sustos y un humor negrísimo. Cuando a Cregger le propusieron dirigir una película sobre la saga, accedió con la condición de poder hacer algo diferente, que no dependiera de personajes o tramas que ya existían. Es precisamente esa licencia lo que consigue que la cinta destaque por encima de la mayoría de blockbusters y entregas de franquicias consolidadas. El director de ‘Weapons’ ofrece su visión, siempre a medio camino entre la seriedad y la gamberrada, y se lo pasa en grande explorando este célebre universo apocalíptico.

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‘Resident Evil’ no solo es una gran celebración del cine de género, sino que también funciona, desde la propia puesta en escena, como una carta de amor a los videojuegos. Igualmente, en un plano narrativo, la película muestra su alma gamer con la clásica estructura en la que un personaje tiene que llevar un objeto desde el punto A hasta el punto B. Y lo que sucede en medio, como no podría ser de otra manera, es una hecatombe repleta de tensión y cuerpos que explotan como fuegos artificiales.

Convertir la violencia más salvaje en puro disfrute tiene algo de liberador y mucho de estimulante. Ocurre con el mejor cine de terror, en el que de repente, la pantalla funciona como entrada a una puerta a nuestros propios demonios y nuestros más temibles instintos. Es el caso de ‘Resident Evil’, pues el talento de Cregger para equilibrar lo atmosférico, lo terrorífico y lo divertido es algo realmente valioso. El guion juega continuamente con las pequeñas desgracias del protagonista (dentro, claro está, de una desgracia mayor), a quien de una manera u otra, acaban saliéndole las cosas bien pese a no contar con ninguna cualidad extraordinaria y estar tan perdido como cualquiera lo estaría ante la idea de ponerse a matar zombis a diestro y siniestro.

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Si durante la mayor parte del metraje, el ritmo y el desparpajo que impone Cregger son suficientes para hacer de ‘Resident Evil’ una de las películas de terror más resultonas de los últimos años, el tercer acto empieza a notar algún síntoma de desgaste. En más de una ocasión, corre el peligro de resultar demasiado redundante, y el final, pese a que promete como mínimo una secuela, deja un regusto insatisfactorio.

Por otro lado, su mensaje sobre la familia y la nueva paternidad tampoco termina de encajar del todo dentro de semejante orgía sangrienta, especialmente porque no hay nada en su discurso que pueda relacionarse de manera directa con la tragedia. Aunque por suerte, en ‘Resident Evil’ prevalece siempre el gran pulso narrativo de Cregger y el carisma de Austin Abrams. Sin duda, grandes compañeros para tener en cuenta en caso de una epidemia zombi.