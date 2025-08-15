‘Weapons’ no es lo que esperas, para bien y para mal

‘Weapons’ es una de esas películas que difuminan los géneros cinematográficos. El público asiste al cine esperando una cinta de terror y se encuentra con una desconcertante mezcla de humor, suspense y pinceladas de horror suburbano, gore y «jumpscares» que funcionan aunque no quieras. Quien haya visto ‘Barbarians‘, el debut fílmico de Zach Cregger, sabrá que el cineasta no aborda los géneros de forma convencional, sino que intenta darles una refrescante vuelta.

‘Weapons’ es un batido de influencias. Cregger ha reconocido que la película surge de la muerte de un viejo amigo, el cómico Trevor Moore, y que narrativamente se inspira en la estructura coral y de narrativa interconectada de ‘Magnolia‘ (1999) de Paul Thomas Anderson. Pero la película también contiene una importante dosis de pastiche «grimmiano», thriller y surrealismo.

La desaparición de 17 niños la misma noche a la misma hora -las 2:17 de la madrugada, una hora asimétrica da más miedo- activa la trama de una película que aborda una multitud de temas: la caza de brujas misógina, la incompetencia policial, la corrupción, la culpa parental o la desconfianza hacia las autoridades. El terror de ‘Weapons’ es psicológico y tiene que ver con las ansiedades de nuestro tiempo, aunque el contexto estadounidense es crucial para comprender la película, no tanto para disfrutarla.

Y es que ‘Weapons’ es una película tremendamente alegórica que no ofrece respuestas fáciles ni interpretaciones fijas. Es válido sentir desconcierto por su mezcla de géneros, ya que ‘Weapons’ es una película de terror que no da miedo. Funciona mejor como comedy horror e incluso como crítica social velada, dirigida a ciertos «brujos» que corrompen a la infancia. Por ahí va alguna interpretación.

Sin embargo, el supuesto fondo de la cinta no está tan bien transmitido en pantalla, ya que ‘Weapons’ danza constantemente con el cliché y la parodia, y a través de alegorías y misteriosos guiños visuales solo esconde una falta de dirección narrativa. Y aunque ‘Weapons’ mantiene el interés gracias a su perspectiva coral, su trama conduce hacia un desenlace decepcionante que desinfla el suspense construido previamente y revela la verdadera superficialidad de la película.

‘Weapons’ no es el típico filme de terror. Su mezcla de estilos es fresca y sorprendente, aunque confusa en partes. Las interpretaciones de Julia Garner y Josh Brolin son, por supuesto, destacables, al igual que la cinematografía y la iluminación. Pero eso es lo mínimo. El resultado final es un producto entretenido (esta palabra sí que da miedo) pero cuyo mensaje -o mensajes en plural- termina disperso en el caos narrativo, como uno de esos niños que corren, embobados, hacia la oscuridad.