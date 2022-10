Halloween 2022: 5 películas de terror recientes que ver en plataformas

Barbarian (Zach Cregger)

Ha sido una de las sorpresas de la temporada en EEUU, colándose en el número uno de la taquilla y con unos ingresos que han cuadruplicado su presupuesto. Como es habitual, el hype se ha disparado: ‘Barbarian’ es la nueva película de terror de-la-que-todo-el-mundo-habla. Pero claro, como era de esperar, no es para tanto. Es el problema de las expectativas. La película del poco conocido Zach Cregger no aspira a “revolucionar el género”, a ser la nueva ‘It Follows’, ‘Hereditary’ o ‘Déjame salir’, como se ha pregonado a golpe de clickbait; sino simplemente a divertir, a hacernos pasar un buen-mal rato durante hora y media. Y lo consigue.

El mayor atractivo de ‘Barbarian’ radica en su eficaz juego con el punto de vista. Sin desvelar nada del argumento, la película tiene una estructura “saltarina” enormemente eficaz. La premisa es muy sencilla: una joven alquila una casa a través de una app con resultados inesperados. Lo que la hace interesante es el escenario (un barrio chungo de Detroit), las relaciones entre los personajes (la primera parte, cocida a fuego lento, es magnífica), la puesta en escena (una combinación de la elegancia de Shyamalan y la locura de Sam Raimi) y los malabarismos que hace el director con la narración. Aunque en la parte final la película llega “arrastrándose” y algunas decisiones de los personajes son poco creíbles, ‘Barbarian’ es un estupendo divertimento para esta noche de difuntos. 7’2

Disponible: Disney+

Come True (Anthony Scott Burns)

- Publicidad -

La joya olvidada del cine fantástico reciente. Estrenada de tapadillo en plataformas tras su paso por Sitges, ‘Come True’ es una de las propuestas más singulares del terror independiente de los últimos años. Una mezcla estilizadísima de melancólico drama juvenil, ciencia ficción low-fi, terrores nocturnos y thriller psicológico, envuelta en una evocadora estética ochentera de texturas oníricas. Gran parte de su poder de sugestión proviene de su magnética banda sonora, con ecos synthwave, a cargo de Electric Youth, que ya demostraron su talento en la música de ‘Drive’ (a destacar la canción ‘Modern Fears’), y de Pilotpriest, alter ego musical de Anthony Scott Burns, director (y guionista, fotógrafo, montador) del filme.

‘Come True’ no es perfecta. Tiene unas animaciones CGI que parecen la intro de una copia cutre de ‘Silent Hill’. Su protagonista, la canadiense Julia Sarah Stone, tiene la expresividad de un pescado. Y el final, arriesgadísimo, bordea la tomadura de pelo (para algunos lo será). Sin embargo, su fuerza audiovisual es tan potente, su capacidad de sugerencia tan grande y su atmósfera onírica tan bien elaborada, que es muy difícil que no te atrape. La película funciona de maravilla como experiencia sensorial. Una fascinante ‘Pesadilla en Elm Street’ indie, con imágenes y secuencias tan poderosas como la del sonambulismo o los “visitantes de dormitorio” capaces de erizarte los pelillos de la nuca. 8

Disponible: Movistar+, Prime Video, Rakuten

Cazador contra cazador (Shawn Linden)

- Publicidad -

IFC Midnight no suele decepcionar. Todos los años distribuye algunas de las mejores películas de terror de la temporada (las recientes ‘The Innocents’, ‘Ego’ o ‘Flux Gourmet’, vistas en Sitges, son suyas). ‘Cazador contra cazador’ es una mezcla muy eficaz de drama familiar, survival de naturaleza y película de psicópatas. Una combinación que en manos del desconocido director Shawn Linden funciona como un tiro (de rifle de caza).

El filme narra la historia de una familia de cazadores que (sobre)vive en un bosque al margen de la sociedad. La amenaza de un lobo desatará una cacería plagada de dificultades, giros imprevistos y un desenlace tremendo, de gran impacto gráfico. Gracias a la habilidad del director para desarrollar la narración con calma, sin coger atajos facilones, la película logra un estupendo crescendo dramático, un subidón terrorífico que consigue mantener al espectador clavado en el sofá y hacer más llevaderas algunas decisiones de guión algo discutibles y convencionales. 7

Disponible: Movistar+

Alone (John Hyams)

- Publicidad -

Otro survival. Esta vez puro y duro. Noventa minutos de persecuciones por carreteras y bosques tan seco y crudo como un disparo a bocajarro. El hijo de Peter Hyams (‘Capricornio Uno’, ‘Atmósfera cero’), fogueado durante décadas en la televisión y en franquicias cutres como ‘Soldado universal’, ha logrado un reconocimiento con ‘Alone’ que le va a permitir dirigir junto a Nicolas Winding Refn el remake de la saga ‘Maniac Cop’, el clásico de serie B ochentera de William Lustig y Larry Cohen.

John Hyams necesita poco para que su película funcione: dos actores solventes como son Marc Menchaca (‘Ozark’, ‘El visitante’) y la semidesconocida Jules Willcox, tres o cuatro escenarios y un guion sencillo pero efectivo, mezcla de ‘El diablo sobre ruedas’, los thrillers de secuestros, el slasher clásico y un cuento de hadas siniestro. Un sencillo juego de corre-que-te-pillo, narrado con un estupendo sentido del ritmo, una habilidosa dosificación de la información y un buen uso de la tensión narrativa. Tiene todo lo que se le puede pedir a un buen survival. 7

Disponible: Filmin, Prime Video

‘El gabinete de curiosidades: El murmullo’ (Jennifer Kent)

De los ocho episodios que componen esta antología creada por Guillermo del Toro, posiblemente el episodio “más Halloween” sería el tercero, ‘Ratas de cementerio’, una macabra pieza de humor negro musofóbico dirigida por el especialista en el género Vincenzo Natali. Pero si nos fijamos en su calidad, hay un episodio que destaca por encima del resto: ‘El murmullo’, basado en un relato del propio Del Toro (que hace de presentador de todas las historia a lo ‘Alfred Hitchcock presenta’) y dirigido por la australiana Jennifer Kent, autora de uno de los últimos hits del cine de terror: la singularísima ‘Babadook’.

‘El murmullo’ es un cuento de fantasmas tan inquietante como conmovedor. La directora se aleja completamente del cine de terror sobrenatural al uso. Tanto por los protagonistas, un tristón matrimonio de ornitólogos de mediana edad, como por su narrativa, que huye del golpe de efecto facilón como los estorninos de un halcón. Con una puesta en escena elegante y delicada, un diseño de sonido fabuloso (del que la directora saca mucho partido dramático y terrorífico), una ambientación llena de sugerencias (está situada en los años 50, en un caserón de una apartada isla de Nueva Escocia) y una interpretación extraordinaria de Essie Davis (protagonista de ‘Babadook’ y de los filmes de su marido Justin Kurzel), Kent construye un lírico y emotivo drama sobrenatural sobre la pérdida, la superación del duelo y los fantasmas propios y ajenos. Perfecta para acabar un maratón de Halloween y dormir bien a gusto. 8

Disponible: Netflix