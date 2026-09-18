‘Bass Persuades’ de Miley Cyrus persuade a medias

Miley Cyrus publica hoy su nuevo disco, ‘Bass Persuades‘, anunciado por sorpresa hace dos semanas. No era una sorpresa tan grande, ya que su entrevista con Wondaland y después su fichaje por Atlantic apuntaban al anuncio de un nuevo trabajo. Curiosamente, el cambio de sello no se traduce en un cambio radical de sonido: ‘Bass Persuades’ está más cerca de ‘Plastic Hearts’, aunque también tiene ecos de ‘Something Beautiful’, que no entusiasmó en JNSP pero sí a los lectores del site, que lo votasteis entre los mejores discos del año.

¿Logrará ‘Bass Persuades’ lo mismo? De momento, su single principal ya es número 1 en el Top 40 de JENESAISPOP, aunque en las listas oficiales el asunto es diferente. El tema, con ecos de la Lady Gaga de ‘The Fame Monster’, es un chulo ejercicio de electropop que habla de problemas como el sedentarismo de la vida online o la adicción al fentanilo. Ese «kids don’t wanna dance», irónicamente, te «persuade» a bailar.

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El álbum, sin embargo, no es tan social ni político como podría sugerir ‘Bass Persuades’. Está más centrado en la vida en pareja de Miley, que dedica a su futuro marido, Maxx Morando, la new wave feliz de ‘Let’s Get Married’. Los momentos más bailables son escasos: destacan ‘Innocent Ways’, más cañera y oscura, y ‘Aftermath’, de sonido house y casi trance.

El resto se mueve por terrenos más relajados y experimentales, con ‘Different Religion’ como uno de los cortes más industriales y ‘REDLIGHTS’ como un híbrido de pop, electrónica, cuerdas árabes y country. ‘Orbit’, la balada a piano, quizá llega demasiado pronto. ¿Dónde están las ganas de mantener la energía que tenían los discos de pop del pasado?

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En los foros, la reacción ante ‘Bass Persuades’ es desigual, aunque sobre todo prevalece la cautela. Manitas dice que lo tiene que escuchar más a fondo, pero aunque le ha sorprendido especialmente «el ramalazo rollo happycore de ‘Aftermath'» y el sonido a lo Panda Bear de ‘REDLIGHTS’, el usuario destaca sobre todo las letras. Por su lado, Me_Adri subraya también ‘Redlights’ como destacada, pero indica que el disco «de momento no me vuela la cabeza».

Más contundente en el lado negativo es ALEXontheROOF: «No me ha encantado, sorry. De sus 4 últimos discos para mí este es el peor». Jota97 tiene que escucharlo entero pero, de momento, solo hay oído canciones lentas y le ha parecido «un sopor». Quizá los que comentáis en la web tenéis una opinión diferente, o incluso radicalmente opuesta. ¡Contadnos qué os ha parecido ‘Bass Persuades’ y votad en la encuesta!

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¿Qué te parece BASS PERSUADES de Miley? De sus peores trabajos, decepción

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